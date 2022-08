Elezioni Regionali Sicilia: il Sindaco di Rodì Milici scende in campo a fianco di De Luca

18 Agosto 2022 14:20

Elezioni Regionali Sicilia: il Sindaco di Rodì Milici, Eugenio Aliberti, scende in campo a fianco del candidato presidente Cateno De Luca

Eugenio Aliberti, già Sindaco di Rodì Milici – cittadina virtuosa del messinese – si candida nella lista “De Luca sindaco di Sicilia”. “Ho sempre ritenuto che ‘la politica del fare’ sia quella vincente e che la strategia attuata da Cateno De Luca non è altro che questo: mettersi in gioco per trovare soluzioni concrete e dare risposte certe a cittadini che si trovano in difficoltà per annosi problemi mai risolti e/o pigrizia di un’Amministrazione sorda”. Così, Eugenio Aliberti ha annunciato la sua candidatura e, quotidianamente, tramite i suoi canali social incita e incoraggia i cittadini di Sicilia ad esercitare il diritto di voto per “Riscrivere il futuro della Sicilia” e per farlo insieme, scegliendo bene il prossimo 25 settembre.

“Mi piacerebbe essere scelto e apprezzato per il bagaglio di esperienza che mi porto dietro e per i valori che, da sempre, mi hanno contraddistinto. Vorrei essere scelto – aggiunge Aliberti – anche per i risultati che ho raggiunto nella mia sindacatura e per ciò che Rodì Milici, comune di duemila anime ma molto esteso geograficamente, rappresenta per l’intera provincia di Messina e per la Sicilia”. Aliberti si sofferma poi sulla “profonda dedizione e competenza” che contraddistinguono il programma politico di Cateno De Luca e che lui stesso sta condividendo, abbracciando importanti temi: il turismo, la viabilità, la stabilizzazione dei precari, la dibattuta questione ASU, una seria riforma del settore forestale e l’attenzione alla sicurezza ambientale e alla green life. “Tutti temi, questi – ha concluso Aliberti – che approfondirò nelle prossime settimane e che mi porto dentro in ogni mio impegno politico. Avanti con la politica del fare! Mettiamo un punto alla sterile amministrazione e all’inutile polemica.”