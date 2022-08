Elezioni Regionali Sicilia, Emanuele Carnevale annuncia la sua candidatura all’Ars: “sarà una grande sfida”

27 Agosto 2022 15:20

Elezioni Regionali Sicilia, Emanuele Carnevale annuncia la sua candidatura all’Ars con la lista Popolari e Autonomisti

“Metto a disposizione dei siciliani le mie competenze e la mia grande voglia di fare: dobbiamo agire per far diventare la Regione Siciliana una regione inclusiva”. Con queste parole l’ingegnere e imprenditore eoliano Emanuele Carnevale annuncia la sua candidatura per le prossime elezioni regionali nella lista “Popolari e Autonomisti”. Il post è stato pubblicato sulle sue pagine social mentre la candidatura verrà ufficialmente presentata in conferenza stampa la prossima settimana.

“La Sicilia oggi ha bisogno dell’impegno di tutti per iniziare a crescere nel rispetto dei diritti, delle aspettative e delle risorse di ogni suo singolo territorio. Occorre garantire gli stessi diritti a tutti i siciliani, ponendo la giusta attenzione verso i numerosi problemi che ha il nostro territorio. Con questo rinnovato impegno, che parte dalla mia storia, intendo stimolare con forza ogni singola azione tesa a migliorare la qualità di vita di tutti i siciliani. Sarà una grande sfida, ma sono sicuro che con l’aiuto di tutti e con il coraggio delle scelte la Sicilia potrà cambiare in meglio il proprio futuro”, conclude.