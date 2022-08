Elezioni Regionali Sicilia, depositate le 39 liste a sostegno di Cateno De Luca

26 Agosto 2022 21:39

Sono 39 le liste a sostegno di Cateno De Luca, leader di “Sud chiama Nord” candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Un esercito di candidati. Uomini e donne libere che sono scesi in campo per liberare la Sicilia dalla “banda bassotti della politica”. A depositare le liste a Palermo il presidente di “Sud chiama Nord” Ismaele La Vardera.

“Sono le 19:30 siamo appena usciti dal tribunale di Palermo abbiamo depositato due liste a sostegno di Cateno De Luca: “De Luca sindaco di Sicilia” e “Sicilia Vera” – afferma La Vardera -. Sono state 72 ore frenetiche, ma grazie all’immenso lavoro della segreteria e di ogni singolo candidato siamo presenti in tutte le province con più di due liste. Siamo rammaricati per non esser riusciti a presentare “Orgoglio Siculo” su Palermo, ma il rallentamento nella produzione dei certificati elettorali ha impedito l’esercizio della democrazia. Buon lavoro a tutti i candidati per noi la battaglia non inizia oggi da mesi siamo in campo”.