Elezioni Regionali Sicilia, De Luca stizzito: “nostre liste in regola, nessuna bocciatura”

28 Agosto 2022 16:06

Elezioni Regionali Sicilia: il presidente di Sud chiama Nord, Ismaele La Vardera, assicura che non c’è stata alcuna bocciatura nei tribunali delle liste a sostegno della candidatura di Cateno De Luca

Nessun giallo sulle liste di Cateno De Luca in vista delle elezioni regionali in Sicilia del prossimo 25 settembre. Il presidente di Sud chiama Nord, Ismaele La Vardera, dal canto suo, ha inviato una nota di smentita sulle voci che si erano diffuse. “Risulta del tutto falsa ed infondata – afferma – la notizia che circola in queste ore su una presunta esclusione di alcune liste a supporto della candidatura a presidente della Regione Siciliana di Cateno De Luca. Così come già riportato venerdì sera in una nostra nota stampa, al termine della scadenza della presentazione delle liste, abbiamo dovuto rinunciare alla presentazione di Orgoglio Siculo a Palermo a causa del rallentamento nella produzione dei certificati elettorali. Le nostre tre ammiraglie – De Luca sindaco di Sicilia, Sicilia Vera e Orgoglio Siculo – sono state poi regolarmente presentate senza alcun problema in tutte le altre province”.

Il candidato presidente ha fatto sapere di essere stato lui a rinunciare alla presentazione di Orgoglio Siculo a Palermo e di avere già corretto, in altre liste, piccoli errori materiali segnalati dai tribunali.