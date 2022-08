Elezioni Regionali Sicilia, Boccia: “il M5S ha commesso un grave errore”

23 Agosto 2022 11:46

Elezioni Regionali Sicilia, Boccia: “ho già detto a Conte che rompere il patto delle primarie è stato un grave errore che gli elettori siciliani non dimenticheranno”

“Ho già detto a Conte che rompere il patto delle primarie è stato un grave errore che gli elettori siciliani non dimenticheranno. È già successo in questi anni: in Emilia-Romagna, in Campania, in Puglia il Movimento non ha avuto la forza di sostenere l’unità dei progressisti e abbiamo dovuto vincere anche per loro“. Lo dice in un’intervista a “Il Messaggero” Francesco Boccia, responsabile Enti locali nella segreteria Pd.

“Oggi però fanno un favore a una delle peggiori destre della storia italiana“, conclude Boccia.