Elezioni Regionali Sicilia, è il caos tra Pd e M5S: l’alleanza traballa, “o dentro o fuori”

22 Agosto 2022 12:23

Elezioni Regionali Sicilia, è il caos tra Pd e M5S: tutto è in mano a Giuseppe Conte, sarà lui a decidere se confermare o rompere l’alleanza

E’ il caos in Sicilia nella coalizione progressista a causa dei malumori tra Pd e M5S. La decisione finale sarebbe in mano a Giuseppe Conte, sarà lui a decidere se confermare o rompere con i Dem sull’Isola. La situazione di precarietà sta provocando diversi problemi al Pd per la definizione delle liste per le regionali e soprattutto sta tenendo sulla graticola Caterina Chinnici, che ha vinto le primarie. Dopo tre rinvii consecutivi, alle 14 si dovrebbe riunire la direzione regionale dei Dem proprio per affrontare il nodo delle liste. Ma tutto a questo sembra legato a stretto filo con la risposta dell’ex premier.

Elezioni regionali Sicilia, Fava: “parole chiare o la coalizione non esiste più”

“Se entro oggi non avremo parole chiare su come e con chi procedere in questa campagna elettorale, se non ci sarà immediatamente un luogo di discussione su tutte le scelte strategiche e di governo, vorrà dire che la coalizione progressista non esiste più. E il movimento Centopassi ne trarrà le conseguenze”. Lo afferma Claudio Fava. “Da dieci giorni – spiega Fava -attendiamo che il Movimento 5stelle sciolga le sue riserve. Da dieci giorni aspettiamo che la candidata presidente offra parole chiare su come intende procedere. A poche ore dalla presentazione di liste e listino, abbiamo collezionato solo rinvii e silenzi. Apprendiamo persino dalla stampa di richieste di precisi assessorati presentate dai Cinque Stelle, come se la composizione della giunta fosse un affare privato tra loro e l’onorevole Chinnici. Tutto questo è politicamente inaccettabile”.