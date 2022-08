Elezioni Regionali Sicilia: sette i canditati a governatore, è sfida tra Schifani e Chinnici

26 Agosto 2022 22:45

Sono sette gli aspiranti governatori della Sicilia, tante le liste in campo con una presenza importante di sindaci, ex amministratori e consiglieri comunali

Che la campagna elettorale abbia ufficialmente inizio. Sono sette gli aspiranti governatori della Sicilia, tante le liste in campo con una presenza importante di sindaci, ex amministratori e consiglieri comunali. Per il ruolo di presidente sono in campo Gaetano Armao (Azione e Italia Viva), Caterina Chinnici (Pd, +Europa, Centopassi), Cateno De Luca (Sicilia Vera), Nuccio Di Paola (M5S), Eliana Esposito (Siciliani Liberi), Fabio Maggiore (Italia sovrana e popolare) e Renato Schifani (Centro/Destra).

Sarà una battaglia sino all’ultimo voto con grande favorito il Centro/Destra alla luce del caos avvenuto nel campo progressista tra l’abbandono del Movimento 5 Stelle ed il terremoto nei Dem. Ricordiamo che, domenica 25 settembre, oltre che per le regionali si voterà per le elezioni politiche.