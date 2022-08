Elezioni Regionali: prosegue il tour nelle province siciliane per presentare i candidati della lista “De Luca sindaco di Sicilia”

12 Agosto 2022 12:15

Elezioni Regionali, il leader di “Sud chiama Nord Cateno De Luca”, candidato alla presidenza della Regione Siciliana è partito da Messina per presentare gli uomini e le donne che hanno aderito al progetto di governo

Prosegue il tour di presentazione dei candidati ufficiali della lista “De Luca sindaco di Sicilia” nelle province siciliane. Il leader di “Sud chiama Nord Cateno De Luca”, candidato alla presidenza della Regione Siciliana è partito da Messina per presentare gli uomini e le donne che hanno aderito al progetto di governo della Sicilia. Nella città dello Stretto rappresenteranno la lista “De Luca sindaco di Sicilia” Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo, Marco Giorgianni, Matteo Sciotto, Alessandro De Leo, Nicoletta D’Angelo, Clara Crocè e Valentina Costantino. A Caltanissetta i candidati sono Marzia Maniscalco, Giampiero Modaffari e Angelo Bellina. Ad Agrigento Roberto Battaglia, Gaetano Cani, Ciro Miceli, Salvatore Monte e Maria Dallì Cardillo. E infine ad Enna Francesca Draià e Francesco Alberghina. Oggi appuntamento a Siracusa, Marina di Ragusa e poi Aci Castello. Domani invece doppio appuntamento alle 9,30 a Palermo e alle 11,30 a Trapani.

«A 45 giorni dal voto– ha detto De Luca- siamo gli unici ad aver illustrato i “dieci comandamenti” del nostro programma di governo e stiamo presentando ai siciliani e alle siciliane i nostri candidati. Iniziamo con la lista “De Luca sindaco di Sicilia”, nelle prossime settimane proseguiremo con la presentazione delle liste “Sicilia Vera” e “Orgoglio Siculo”. Siamo impegnati anche per le politiche con il progetto “Sud Chiama Nord-De Luca sindaco d’Italia”. Ed è di pochi momenti fa la notizia che la nostra lista è stata accolta dal Ministero degli interni! Il presidente Giuseppe Lombardo ci ha comunicato che è stato accettato il nostro simbolo “De Luca Sindaco d’Italia -Sud chiama Nord” con la convalida di tutta la documentazione a supporto che abbiamo preparato stanotte. Voglio ringraziare Giuseppe Lombardo, nostro presidente di Sicilia Vera, che ha trascorso la notte in fila al Viminale a Roma per evitare che qualcuno tentasse di depositare il nostro simbolo prima di noi. Ed ora dobbiamo pensare a raccogliere circa 40 Mila firme entro il 20 agosto!»