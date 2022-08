Elezioni regionali: presentati a Messina i candidati della lista “De Luca sindaco di Sicilia” | NOMI

10 Agosto 2022 17:16

Messina: i nomi dei candidati della lista “De Luca sindaco di Sicilia”

Parte oggi da Messina la presentazione dei candidati della lista “De Luca sindaco di Sicilia”. Uomini e donne che hanno sposato il programma di governo per la Sicilia già illustrato nelle settimane scorse del leader di Sicilia Vera Cateno De Luca.

“‘Cambierà tutto finalmente’ non è uno slogan – ha spiegato il presidente di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo – cambierà tutto perché il nostro progetto parte dal territorio e lo vedrete dalle candidature che oggi presentiamo. Lo vedrete dagli uomini e le donne che sono nelle nostre liste. Abbiamo scelto persone che hanno un’esperienza e conoscono i problemi della gente”.

“Questa di oggi, ha affermato il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca, è la presentazione di una squadra che rappresenta il territorio, le vertenze del territorio e rappresenta uomini e donne che hanno una competenza, una storia. Ed è proprio questo aspetto che ha fatto la differenza finora nelle nostre battaglie. Scendiamo in campo con un progetto ben preciso, avviato già nel 2018, ed è quello di rendere Messina protagonista. Ci siamo riusciti. Lo abbiamo fatto amministrando con competenza. Oggi rilanciamo e puntiamo a rendere protagonista la Sicilia. Siamo i primi ad aver ufficializzato l’impegno di Sicilia Vera, ad aver presentato i nostri candidati e ad avere soprattutto un programma”.

Alla domanda se la doppia campagna elettorale ha modificato i piani di Sicilia Vera, De Luca ha spiegato che “l’election day è un’opportunità da non perdere perché, con una scelta di campo ben precisa, gli elettori siciliani potranno con un solo colpo di penna scegliere una proposta alternativa fatta da uomini e donne competenti. Con un solo colpo di penna – ha concluso – noi ribaltiamo gli equilibri regionali ed eleggiamo i rappresentati al Parlamento che sono espressione diretta del territorio e non scelti da logiche di partito”.

Questo l’elenco dei candidati della lista “Cateno sindaco di Sicilia”:

Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera; Giuseppe Lombardo, presidente di Sicilia Vera ed ex presidente di Messina servizi bene comune; Marco Giorgianni, già sindaco del comune di Lipari; Matteo Sciotto ex sindaco del Comune di Gualtieri Sicaminò, sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela; Alessandro De Leo, consigliere comunale del Comune di Messina; Nicoletta D’Angelo, consigliere comunale del Comune di Messina; Clara Crocè, sindacalista, esperta in politiche del lavoro e contrattuali; Valentina Costantino, sindaco del Comune di San Teodoro.

Proseguono gli appuntamenti per la presentazione dei candidati nelle varie province siciliane.

Domani, giovedì 11 agosto appuntamento alle ore 11:30 ad Agrigento al bar Portapò piazzale Aldo Moro n.5; alle 16:30 ad Enna in piazza Vittorio Emanuele. Venerdì 12 agosto alle 09,30 a Siracusa al bar Viola Bakery via Roma n. 43; alle 11:30 a Marina di Ragusa piazza Duca degli Abruzzi; alle 16:30 ad Aci Castello (Catania) al 4 Spa Resort, Via Nazionale, 114. Sabato a Palermo alle 09:30 al ritrovo Santoro piazza Indipendenza; alle 16:30 Trapani all’hotel Crystal, piazza Umberto I.