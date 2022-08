Elezioni: prosegue il tour in Sicilia di Cateno De Luca | INFO e DETTAGLI

31 Agosto 2022 12:04

Elezioni, prosegue anche a settembre il tour del candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca per incontrare gli elettori

Prosegue anche a settembre il tour del candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca per incontrare gli elettori. “Mentre i miei competitor si stanno organizzando adesso per l’avvio della campagna elettorale noi da giorno 1 settembre torneremo nelle città capoluogo di provincia per i nostri comizi di ringraziamento. Contrariamente agli altri noi siamo tra la gente da mesi. Abbiamo già visitato oltre 200 comuni dell’isola. Abbiamo incontrato tantissime persone, comune dopo comune, piazza dopo piazza. A Luglio ho intrapreso il cammino a piedi da Fiumedinisi a Palermo. Ho percorso oltre 450 km e visitato più di 50 comuni. In quell’occasione ho presentato i 10 punti programmatici su cui costruiremo la nostra proposta di governo. Non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo. Abbiamo programmato i nostri comizi nelle nove province per ringraziare quanti in questi mesi ci hanno sostenuto e al contempo completeremo il giro dei comuni. Stiamo programmando anche la visita alle isole. Saremo alle Eolie, ma prima a Favignana, Lampedusa e Pantelleria. L’obiettivo è riuscire a presentare il nostro programma in più comuni possibile. Siamo stati i primi ad iniziare, i primi a presentare un programma, i primi a presentare i candidati e le candidate che sostengono il nostro progetto, i primi ad indicare un simbolo e un candidato alla presidenza della Regione. Mentre tutti gli altri litigavano sulla spartizione di poltrone e nomine, noi eravamo già nelle piazze a spiegare ai cittadini come cambieremo la Sicilia. Il progetto “De Luca sindaco di Sicilia”, infatti conclude De Luca, rappresenta una rivoluzione perché pone al centro dell’azione amministrativa uomini e donne che hanno messo a disposizione la loro professionalità a servizio di questa terra”.

Queste le date che vedranno impegnato De Luca nei primi otto giorni di Settembre in comizi di ringraziamento con l’obiettivo di toccare tutti e 120 comuni di Enna e Messina per concludere il 23 settembre a Palermo la campagna elettorale. Si comincia giorno 1 a Trapani alle 21,30 a piazza Carlo Alberto dalla Chiesa. Giorno 2 farà tappa a Palermo a piazza Massimo alle 21,30. Alla stessa ora di sabato 3 settembre sarà impegnato ad Agrigento a piazza Cavour. Non si ferma nemmeno la domenica il giro della Sicilia di De Luca che il 4 settembre sarà sempre alle 21,30 a piazza Villari di Piazza Armerina. La settimana successiva comincerà il 5 settembre con un appuntamento a Caltanissetta alle 21,30 a piazza Garibaldi, per poi proseguire martedì 6 a Ragusa sempre alle 21,30 a piazza San Giovanni. Mercoledì 7 si sposterà a Siracusa alle 21,30 a piazza Pancali e infine l’8 settembre sarà a Catania alle 21,30 a piazza Università.