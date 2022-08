Elezioni: presentati i candidati calabresi di Unione Popolare. De Magistris: “diamo voce agli ultimi”

30 Agosto 2022 16:12

Elezioni: presentati i candidati calabresi di Unione Popolare. De Magistris: “il nostro è un laboratorio politico fondato sui valori della Costituzione”

Presentati questa mattina a Lamezia Terme i candidati di Unione Popolare in Calabria alla presenza dell’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: “il nostro è un laboratorio politico fondato sui valori della Costituzione; siamo nati prima che scoppiasse la crisi di governo. Con le politiche dietro l’angolo ci siamo detti che non potevamo restare inermi vedendo che la democrazia nel nostro Paese è sotto attacco. Un Paese allo sfascio sul piano economico e ambientale. Noi siamo la vera forza di sinistra che dà voce agli ultimi, a tutte quelle categorie sociali che in Parlamento non sono rappresentate”.

“Noi siamo visionari e concreti al contempo; lo abbiamo dimostrato riuscendo a raccogliere 60 mila firme in pochi giorni e con un caldo torrido; formando una lista con persone validissime”. De Magistris non ha risparmiato critiche alla “pseudo coalizione di centrosinistra che fa e disfa alleanze solo per interessi personali e nemmeno di partito. Per colpa di chi ha governato finora ci hanno mandato in guerra senza dircelo e ora paghiamo le conseguenze economiche di un conflitto, come quello russo-ucraino, a cui noi diciamo ‘no’ perché siamo pacifisti”, conclude.