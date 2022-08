Elezioni Politiche, Sallusti: “probabile botto giudiziario a fine agosto”

5 Agosto 2022 17:44

Elezioni Politiche, Sallusti su Libero: “le mani delle toghe sul voto, botto giudiziario a fine agosto”

Il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, dalle pagine del suo giornale non le manda a dire e dice la sua sulle imminenti elezioni politiche del prossimo 25 settembre: “al centrosinistra per non far vincere il centrodestra non basteranno le alchimie politiche, servirà ben altro. Non che l’armamentario sia inedito, è che va ripescato dalla cantina e oliato. Qualcosa già si vede nelle trasmissioni televisive targate Rai e nei talk su La7 messi su in tutta fretta infrangendo la classica pausa ferragostana e richiamando pure i riservisti. Se La7 è una rete privata che giustamente fa ciò che meglio crede, la Rai fino a prova contraria dovrebbe essere equidistante tra i contendenti. Ma per “non farli vincere” ancora non basta. No, ci vuole il botto, che come tutti i botti va maneggiato con cura e ben confezionato”, rimarca.

“Si dà per certo – rimarca Sallusti- che si stanno preparando un paio di botti giudiziari – scoppio previsto fine agosto – di quelli tosti, qualcuno azzarda anche i nomi di figure politiche di primo piano nell’area di centrodestra. Certo, anche i tribunali chiudono per ferie e le procure sono aperte solo per le emergenze. Ma cosa c’è di più emergenziale che impedire al centrodestra di vincere le elezioni?“, conclude Sallusti.