Elezioni Politiche e Regionali: a Messina la convocazione della Commissione Elettorale per il sorteggio degli scrutatori

31 Agosto 2022 09:06

Elezioni Politiche e Regionali di domenica 25 settembre 2022: oggi alle ore 10.30 convocazione della Commissione Elettorale Comunale per sorteggio e nomina scrutatori

Oggi, mercoledì 31, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, la Commissione Elettorale Comunale procederà, in pubblica adunanza, alla nomina mediante sorteggio degli scrutatori da destinare alle sezioni elettorali in occasione delle elezioni Politiche e Regionali di domenica 25 settembre 2022, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’albo unico degli scrutatori. L’elenco degli scrutatori estratti verrà tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina. Successivamente le nomine a scrutatore verranno notificate all’indirizzo di residenza oppure, in alternativa, dal 2 al 10 settembre 2022 potranno essere ritirate tutti i giorni, domenica 4 compresa, dalle ore 9 sino alle 18, presso l’Ufficio Notifiche a Palazzo Zanca, stanza n. 63.

In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, il nominato deve presentare un giustificativo al Servizio Elettorale entro 48 ore dal ricevimento della notifica.