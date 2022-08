Elezioni politiche, Conte: “la destra si batte con i programmi”

31 Agosto 2022 13:26

Elezioni politiche, Conte: “la destra si può battere. Certo che si può battere”

“La destra si può battere. Certo che si può battere. Però se si rimane non sugli slogan, non sulla capacità comunicativa dei leader”, ma se si porta il discorso “sull’esame dei programmi”. E’ quanto afferma il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine di una visita a Rimini a sostegno dei candidati alle elezioni politiche. “La destra ha dimostrato di intendere, concepire male l’interesse nazionale. L’interesse nazionale non significa compromettere o ostacolare il piano di vaccinazioni in piena pandemia sanitaria”, né “chiudere quando bisogna aprire o aprire quando bisogna chiudere”.

E ancora “l’interesse nazionale non può essere ridotto a blocchi navali, non può essere ridotto a rifiutare il Pnrr”. Secondo Conte “in tutti i passaggi significativi della storia politica più recente, la destra ha sempre dato ricette inadeguate e continua a darle”. “E poi in campagna elettorale se parliamo del pericolo della marea nera, del pericolo fascista… Così non si va da nessuna parte – ha detto Conte – Così è l’unico modo per costruire un’autostrada alla Meloni e alle destre”.