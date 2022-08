Elezioni Politiche 2022, i candidati del Pd in Sicilia: fuori Navarra, in lista Russo e Calabrò

16 Agosto 2022 14:34

Politiche 2022: la direzione Pd nella notte ha varato le liste per le elezioni del 25 settembre. Ecco i candidati in Sicilia

La direzione del Partito Democratico nella notte ha varato le liste per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tra i candidati due esponenti di spicco dei Dem di Messina, Felice Calabrò ed Antonella Russo. In lista per un posto alla Camera il segretario regionale Anthony Barbagallo. Tra i candidati il vice segretario nazionale Giuseppe Provenzano. Fuori dalle liste l’uscente Pietro Navarra, già rettore dell’Università della Città dello Stretto.

I candidati Pd in Sicilia:

Camera Sicilia 1-P01

Giuseppe Provenzano

Teresa Piccione

Carmelo Miceli

Milena Gentile

Camera Sicilia 1-P02

Giuseppe Provenzano

Giovanna Iacono

Gianluca Nuccio

Camera Sicilia 2-P01

Stefania Marino

Giacomo D’Arrigo

Simona Caudò

Camera Sicilia 2-P02

Valentina Scialfa

Cristina Buffa

Francesco Laudani

Camera Sicilia 2-P03

Anthony Barbagallo

Glenda Raiti

Giuseppe Calabrese

Valentina Abaro

Negli uninominali alla Camera: Erasmo Palazzotto, Gigi Bellassai, Valentina Scialfa, Giuseppe Arena, Felice Calabrò.

Senato Sicilia 1: Annamaria Furlan, Antonello Cracolici, Adriana Palmeri, Gandolfo Librizzi, in Sicilia 2 Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore Branciforte, Antonella Russo.