Elezioni politiche 2022, i candidati del Pd in Calabria: Irto capolista al Senato, Stumpo alla Camera. L’assessore Battaglia all’uninominale di Reggio

16 Agosto 2022 09:34

Politiche 2022: la direzione Pd nella notte ha varato le liste per le elezioni del 25 settembre. Ecco i candidati in Calabria

La direzione del Partito Democratico nella notte ha varato le liste per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. In Calabria Nicola Irto e Nico Stumpo (in quota Articolo 1), guideranno la lista plurinominale di Senato e Camera. Mentre Carolina Girasole, ex sindaco di Isola Capo Rizzuto e Enza Bruno Bossio saranno gli eleggibili dietro il segretario regionale Dem ed il braccio destro del Ministro Speranza. Al terzo posto, al Senato, Italo Reale, già esponente dei Verdi.

All’uninominale correranno Dalila Nesci (esponente del partito di Di Maio) nel collegio di Vibo/Piana di Gioia Tauro e l’assessore Mimmo Battaglia a Reggio Calabria. Insomma, un lavoro laborioso dove in tanti, come succede ad ogni tornata elettorale, restano delusi dalle scelte imposte dai vertici dei partiti.