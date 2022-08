Elezioni politiche, Calenda durissimo: “il M5S deve sparire”

23 Agosto 2022 19:49

Elezioni politiche, Calenda: “sui 5stelle ho una dottrina semplicistica: penso che debbano sparire”

“Sui 5stelle ho una dottrina semplicistica: penso che debbano sparire”. E’ quanto afferma il leader di Azione Carlo Calenda al Festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta. “E lo dico per due motivi: hanno preso per i fondelli gli italiani e propagandano valori che sono disvalori”, spiega Calenda, che poi attacca Luigi Di Maio: “è uno che è arrivato lì solo per caso, e ha avuto la tracotanza, pur non avendo mai lavorato, di pretendere il quinto ministero dopo che già se ne era presi quattro”.