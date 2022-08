Elezioni politiche 2022, i candidati del Pd nei collegi uninominali e proporzionali

17 Agosto 2022 09:21

Elezioni Politiche 2022: la direzione Pd la scorsa notte ha varato le liste per le elezioni del 25 settembre. Ecco i candidati in Italia

La direzione del Partito Democratico la scorsa notte ha varato le liste per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nonostante le polemiche, le contestazioni, le illazioni alla fine, con estrema difficoltà, si è riusciti a raggiungere una quadra ed un equilibrio che, a dir il vero, non sembra proprio stabile. La lista ufficiale coi nomi verrà consegnata entro il 22 agosto. Da sottolineare che le varie candidature, sino all’ufficialità, sono ancora modificabili in seguito a rinunce o ad inserimenti in extremis.

I candidati del centrosinistra del Pd nei collegi uninominali

Nel collegio ‘U02 – Torino: Circoscrizione 3’ (Camera) il candidato sarà STEFANO LEPRI.

Nel collegio ‘U03 – Collegno’ (Camera) il candidato sarà DAVIDE GARIGLIO.

Nel collegio Piemonte 1 ‘U04 – Chieri’ (Camera) il candidato sarà ANTONELLA GIORDANO.

Nel collegio ‘U05 – Moncalieri’ (Camera) il candidato sarà CARMEN MOLINO.

Nel collegio Piemonte 2 ‘U02 – Novara’ (Camera) il candidato sarà MILU’ ALLEGRA.

Nel collegio ‘U03 – Vercelli’ (Camera) il candidato sarà MARIA MOCCIA.

Nel collegio ‘U04 – Asti’ (Camera) il candidato sarà ANDREA GHIGNONE.

Nel collegio ‘U05 – Cuneo’ (Camera) il candidato sarà LUCA PIONE.

Nel collegio Piemonte ‘U01 – Torino: Circoscrizione 2’ (Senato) il candidato sarà ANDREA GIORGIS.

Nel collegio Piemonte ‘U03 – Novara’ (Senato) il candidato sarà MATTEO BESOZZI.

Nel collegio ‘U04 – Alessandria’ (Senato) il candidato sarà RITA ROSSA.

Nel collegio Valle d’aosta/Vallée d’Aoste ‘U01’ (Camera) il candidato sarà FRANCO MANES.

Nel collegio Valle d’aosta/Vallée d’Aoste ‘U01’ (Senato) il candidato sarà ROBERTO LOUVIN.

Nel collegio Lombardia 1 ‘U04 – Rozzano’ (Camera) il candidato sarà ILARIA RAMONI.

Nel collegio ‘U05 – Legnano’ (Camera) il candidato sarà SARA BETTINELLI.

Nel collegio ‘U03 – Cologno Monzese’ (Camera) il candidato sarà PAOLO ROMANO.

Nel collegio Lombardia 2 ‘U01 – Varese’ (Camera) il candidato sarà MATTEO CAPRIOLO.

Nel collegio ‘U02 – Busto Arsizio’ (Camera) il candidato sarà ERICA D’ADDA.

Nel collegio Lombardia 2 ‘U03 – Como (Como Lecco Sondrio)’ (Camera) il candidato sarà ALBERTA CHIESA.

Nel collegio ‘U04 – Sondrio’ (Camera) il candidato sarà ROBERTA SONGINI.

Nel collegio ‘U05 – Lecco’ (Camera) il candidato sarà LAURA BARTESAGHI.

Nel collegio Lombardia 3 ‘U01 – Treviglio’ (Camera) il candidato sarà GABRIELE GIUDICI.

Nel collegio ‘U02 – Bergamo’ (Camera) il candidato sarà VALENTINA CERUTI.

Nel collegio Lombardia 3 ‘U03 – Lumezzane’ (Camera) il candidato sarà PIERLUIGI MOTTINELLI.

Nel collegio ‘U04 – Brescia’ (Camera) il candidato sarà ROBERTO ROSSINI.

Nel collegio ‘U05 – Desenzano del Garda’ (Camera) il candidato sarà CRISTINA TEDALDI.

Nel collegio Lombardia 4 ‘U01 – Pavia’ (Camera) il candidato sarà EMANUELE CORSICO PICCOLINI.

Nel collegio ‘U03 – Cremona’ (Camera) il candidato sarà GIORGIO PAGLIARI.

Nel collegio ‘U04 – Mantova’ (Camera) il candidato sarà PAOLO GALEOTTI.

Nel collegio ‘U06 – Monza’ (Senato) il candidato sarà SIMONA BURASCHI.

Nel collegio Lombardia ‘U03 – Milano: NIL 21 – Buenos Aires – Venezia’ (Senato) il candidato sarà ANTONIO MISIANI .

Nel collegio ‘U04 – Sesto San Giovanni’ (Senato) il candidato sarà EMANUELE FIANO.

Nel collegio ‘U05 – Cologno Monzese’ (Senato) il candidato sarà TOMMASO NANNICINI.

Nel collegio Lombardia ‘U07 – Bergamo’ (Senato) il candidato sarà GIACOMO ANGELONI.

Nel collegio ‘U11 – Cremona’ (Senato) il candidato sarà CARLO COTTARELLI.

Nel collegio Trentino-Alto Adige/Südtirol ‘U01 – Trento’ (Camera) il candidato sarà SARA FERRARI .

Nel collegio ‘U02 – Rovereto’ (Camera) il candidato sarà MICHELE CALZA.

Nel collegio ‘U01 – Trento’ (Camera) il candidato sarà PIERO PATTON.

Nel collegio ‘U02 – Rovereto’ (Camera) il candidato sarà ALESSANDRO OLIVI.

Nel collegio ‘U04 – Bolzano/Bozen’ (Camera) il candidato sarà LUIGI SPAGNOLLI.

Nel collegio ‘U05 – Merano/Meran’ (Camera) il candidato sarà RENATE PRADER.

Nel collegio ‘U06 – Bressanone/Brixen’ (Camera) il candidato sarà DANIELA ROSSI.

Nel collegio Veneto 1 ‘U01 – Venezia’ (Camera) il candidato sarà MARIA TERESA MENOTTO.

Nel collegio ‘U02 – Chioggia’ (Camera) il candidato sarà FRANCESCA BRESSANIN.

Nel collegio ‘U04 – Castelfranco Veneto’ (Camera) il candidato sarà GIOVANNI ZORZI .

Nel collegio ‘U05 – Belluno’ (Camera) il candidato sarà MARIA TERESA CASSOL.

Nel collegio Veneto 2 ‘U01 – Rovigo’ (Camera) il candidato sarà ALBERTO LUCCHIN.

Nel collegio ‘U02 – Selvazzano Dentro’ (Camera) il candidato sarà KATIA MACCARONE.

Nel collegio ‘U03 – Padova’ (Camera) il candidato sarà GIAMPIERO DELLA ZUANNA.

Nel collegio Veneto 2 ‘U04 – Bassano del Grappa’ (Camera) il candidato sarà GIULIA ANDRIAN.

Nel collegio ‘U05 – Vicenza’ (Camera) il candidato sarà DIEGO ZAFFARI.

Nel collegio ‘U07 – Villafranca di Verona’ (Camera) il candidato sarà FEDERICA FOGLIA.

Nel collegio ‘U02 – Treviso’ (Senato) il candidato sarà PAOLO GALEANO.

Nel collegio Veneto ‘U03 – Padova’ (Senato) il candidato sarà EMANUELE ALECCI.

Nel collegio ‘U04 – Vicenza’ (Senato) il candidato sarà CLAUDIA LONGHI.

Nel collegio ‘U05 – Verona’ (Senato) il candidato sarà ANNAMARIA STERCHELE.

Nel collegio Friuli-Venezia Giulia ‘U01 – Pordenone’ (Camera) il candidato sarà GLORIA FAVRET.

Nel collegio ‘U02 – Udine’ (Camera) il candidato sarà MANUELA CELOTTI.

Nel collegio ‘U03 – Trieste’ (Camera) il candidato sarà CATERINA CONTI.

Nel collegio Liguria ‘U01 – Savona’ (Camera) il candidato sarà FRANCO VAZIO.

Nel collegio ‘U02 – Genova: Municipio VII – Ponente’ (Camera) il candidato sarà ALESSANDRO TERRILE.

Nel collegio Emilia-Romagna ‘U01 – Piacenza’ (Camera) il candidato sarà BEATRICE GHETTI.

Nel collegio ‘U02 – Parma’ (Camera) il candidato sarà FILIPPO FRITTELLI.

Nel collegio ‘U03 – Reggio nell’Emilia + MO’ (Camera) il candidato sarà ILENIA MALAVASI.

Nel collegio ‘U06 – Bologna’ (Camera) il candidato sarà VIRGINIO MEROLA.

Nel collegio ‘U07 – Carpi ‘ (Camera) il candidato sarà ANDREA DE MARIA.

Nel collegio Emilia-Romagna ‘U08 – Ravenna’ (Camera) il candidato sarà OUIDAD BAKKALI.

Nel collegio ‘U10 – Forlì’ (Camera) il candidato sarà MASSIMO BULBI.

Nel collegio ‘U11 – Rimini’ (Camera) il candidato sarà ANDREA GNASSI.

Nel collegio ‘U02 – Modena (Reggio) – ‘ (Senato) il candidato sarà VINCENZA RANDO.

Nel collegio Emilia-Romagna ‘U03 – Bologna’ (Senato) il candidato sarà PIERFERDINANDO CASINI.

Nel collegio ‘U04 – Ravenna (Ferrara)’ (Senato) il candidato sarà MANUELA RONTINI.

Nel collegio Toscana ‘U02 – Massa’ (Camera) il candidato sarà MARTINA NARDI.

Nel collegio ‘U03 – Lucca ‘ (Camera) il candidato sarà ANNA GRAZIANI.

Nel collegio ‘U06 – Prato’ (Camera) il candidato sarà CATERINA BINI.

Nel collegio Toscana ‘U01 – Grosseto (con Siena) ‘ (Camera) il candidato sarà ENRICO ROSSI.

Nel collegio ‘U05 – Livorno’ (Camera) il candidato sarà ANDREA ROMANO.

Nel collegio ‘U09 – Arezzo ‘ (Camera) il candidato sarà VINCENZO CECCARELLI.

Nel collegio ‘U07 – Firenze’ (Camera) il candidato sarà FEDERICO GIANASSI.

Nel collegio ‘U08 – Scandicci ‘ (Camera) il candidato sarà EMILIANO FOSSI.

Nel collegio Toscana ‘U01 – Arezzo’ (Senato) il candidato sarà SILVIO FRANCESCHELLI.

Nel collegio ‘U02 – Livorno ‘ (Senato) il candidato sarà ANDREA MARCUCCI.

Nel collegio Umbria ‘U01 – Terni’ (Camera) il candidato sarà FRANCESCO DE REBOTTI.

Nel collegio Umbria ‘U01 – Perugia’ (Senato) il candidato sarà FEDERICO NOVELLI.

Nel collegio Marche ‘U01 – Ascoli Piceno’ (Camera) il candidato sarà MARY MARZIALI.

Nel collegio ‘U02 – Macerata’ (Camera) il candidato sarà FULVIO ESPOSITO.

Nel collegio ‘U03 – Ancona’ (Camera) il candidato sarà ANTONIO MASTROVINCENZO.

Nel collegio ‘U04 – Pesaro’ (Camera) il candidato sarà ALESSIA MORANI.

Nel collegio Marche ‘U01 – Ascoli Piceno’ (Senato) il candidato sarà MIRELLA GATTARI .

Nel collegio Lazio 1 ‘U01 – Roma: Municipio I’ (Camera) il candidato sarà PAOLO CIANI.

Nel collegio ‘U02 – Roma: Municipio III’ (Camera) il candidato sarà ENZO FOSCHI.

Nel collegio ‘U04 – Roma: Municipio VII’ (Camera) il candidato sarà ROBERTO MORASSUT.

Nel collegio ‘U08 – Velletri’ (Camera) il candidato sarà LINA GIANNINO.

Nel collegio ‘U09 – Guidonia Montecelio’ (Camera) il candidato sarà MARCO VINCENZI.

Nel collegio ‘U05 – Roma: Municipio X (Ostia – Pomezia)’ (Camera) il candidato sarà PATRIZIA PRESTIPINO.

Nel collegio ‘U06 – Roma: Municipio XI (Monteverde – Magliana – Fiumicino)’ (Camera) il candidato sarà CLAUDIO MANCINI.

Nel collegio Lazio 2 ‘U01 – Viterbo’ (Camera) il candidato sarà LINDA FERRETTI.

Nel collegio ‘U02 – Rieti’ (Camera) il candidato sarà ALESSANDRA CLEMENTINI.

Nel collegio Lazio 2 ‘U03 – Latina’ (Camera) il candidato sarà TOMMASO MALANDRUCCOLO.

Nel collegio ‘U04 – Frosinone’ (Camera) il candidato sarà ANDREA TURRIZIANI.

Nel collegio ‘U05 – Terracina’ (Camera) il candidato sarà RITA VISINI.

Nel collegio ‘U03 – Roma: Municipio V’ (Senato ) il candidato sarà FILIPPO SENSI.

Nel collegio ‘U04 – Roma: Municipio VII’ (Senato ) il candidato sarà MONICA CIRINNA’.

Nel collegio Lazio ‘U01 – Viterbo’ (Senato ) il candidato sarà ALESSANDRO MAZZOLI.

Nel collegio ‘U05 – Guidonia Montecelio’ (Senato ) il candidato sarà SERENA GARA.

Nel collegio ‘U06 – Latina’ (Senato ) il candidato sarà SERGIO MESSORE.

Nel collegio Abruzzo ‘U01’ (Senato) il candidato sarà MASSIMO CARUGNO

Nel collegio Abruzzo ‘U01 – Chieti’ (Camera) il candidato sarà ELISABETTA MERLINO.

Nel collegio ‘U02 – Pescara’ (Camera) il candidato sarà LUCIANO DI LORITO.

Nel collegio ‘U03 – L’Aquila’ (Camera) il candidato sarà RITA INNOCENZI.

Nel collegio Molise ‘U01 – Campobasso’ (Senato) il candidato sarà ROSSELLA GIANFAGNA.

Nel collegio Campania 1 ‘U01 – Giugliano in Campania’ (Camera) il candidato sarà PAOLO SIANI.

Nel collegio ‘U06 – Somma Vesuviana’ (Camera) il candidato sarà PAOLA RAIA.

Nel collegio ‘U03 – Benevento’ (Camera) il candidato sarà ANTONELLA PEPE.

Nel collegio ‘U04 – Avellino’ (Camera) il candidato sarà MAURIZIO PETRACCA.

Nel collegio ‘U05 – Scafati’ (Camera) il candidato sarà PAOLA LANZARA.

Nel collegio Campania ‘U04 – Napoli: Quartiere 19 – Fuorigrotta’ (Senato) il candidato sarà VALERIA VALENTE.

Nel collegio ‘U01 – Caserta’ (Senato) il candidato sarà TOMMASO DE SIMONE.

Nel collegio ‘U02 – Benevento’ (Senato) il candidato sarà CARLO IANNACE.

Nel collegio Puglia ‘U01 – Foggia’ (Camera) il candidato sarà VALENTINA LUCIANETTI.

Nel collegio ‘U02 – Cerignola’ (Camera) il candidato sarà RAFFAELE PIEMONTESE.

Nel collegio ‘U03 – Andria’ (Camera) il candidato sarà FABRIZIO FERRANTE.

Nel collegio ‘U05 – Bari’ (Camera) il candidato sarà LAURA TORSI.

Nel collegio Puglia ‘U06 – Altamura’ (Camera) il candidato sarà SILVIA CONVERTINI.

Nel collegio ‘U08 – Taranto’ (Camera) il candidato sarà MICHELE NITTI.

Nel collegio ‘U09 – Lecce’ (Camera) il candidato sarà SEBASTIANO LEO.

Nel collegio ‘U04 – Taranto’ (Senato) il candidato sarà GIAMPIERO MANCARELLI.

Nel collegio Basilicata ‘U01 – Potenza’ (Camera) il candidato sarà MADDALENA LABOLLITA.

Nel collegio ‘U02 – Cosenza’ (Camera) il candidato sarà VINCENZA BRUNO BOSSIO.

Nel collegio ‘U03 – Catanzaro’ (Camera) il candidato sarà GIUSEPPINA IEMMA.

Nel collegio ‘U05 – Reggio di Calabria’ (Camera) il candidato sarà DOMENICO BATTAGLIA .

Nel collegio Calabria ‘U01 – Corigliano-Rossano’ (Senato) il candidato sarà FRANCESCA DORATO.

Nel collegio ‘U02 – Reggio di Calabria’ (Senato) il candidato sarà FRANCESCO PITARO.

Nel collegio Sicilia 1 ‘U01 – Palermo: Quartiere 11 – Settecannoli’ (Camera) il candidato sarà ERASMO PALAZZOTTO .

Nel collegio Sicilia 2 ‘U05 – Barcellona Pozzo di Gotto’ (Camera) il candidato sarà GIUSEPPE ARENA.

Nel collegio ‘U06 – Messina’ (Camera) il candidato sarà FELICE CALABRO’.

Nel collegio ‘U03 – Acireale’ (Camera) il candidato sarà VALENTINA SCIALFA CHINNICI.

Nel collegio ‘U01 – Ragusa’ (Camera) il candidato sarà GIGI BELLASSAI.

Nell’uninoninale ‘U06 – Messina’ (Senato) il candidato sarà ANTONELLA RUSSO.

Nell’uninoninale Sardegna ‘U01 – Cagliari’ (Camera) il candidato sarà ANDREA FRAILIS.

Nell’uninoninale ‘U02 – Carbonia’ (Camera) il candidato sarà FRANCA FARA.

Nell’uninoninale ‘U03 – Nuoro’ (Camera) il candidato sarà MICHELE PIRAS.

Nell’uninoninale ‘U04 – Sassari’ (Camera) il candidato sarà CARLA BASSU.

Nell’uninoninale Sardegna ‘U01 – Cagliari’ (Senato) il candidato sarà MARIA DEL ZOMPO.

Nell’uninoninale ‘U02 – Sassari’ (Senato) il candidato sarà GAVINO MANCA.

I candidati Pd in Piemonte, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Piemonte 1 per l’elezione della Camera, collegio Piemonte 1 – P01, saranno candidati DEBORA SERRACCHIANI; MAURO LAUS; MARIA CECILIA GUERRA; STEFANO LEPRI.

Nel collegio Piemonte 1 – P02, saranno candidati MAURO BERRUTO; FRANCESCA BONOMO; NICOLO’ FARINETTO; FEDERICA SANNA.

Nella circoscrizione Piemonte 2, sempre per la Camera, collegio Piemonte 2 – P01, il listino plurinominale è composto da FEDERICO FORNARO; MILU’ ALLEGRA; RINALDO CHIOLA; MARIA MOCCIA.

Nel collegio Piemonte 2 – P02, il listino plurinominale è composto da CHIARA GRIBAUDO; DANIELE BORIOLI; ORNELLA LOVISOLO; MAURO CALDERONI.

Per l’elezione del Senato, collegio Piemonte – P01, il listino plurinominale è composto da ANNA ROSSOMANDO; ANDREA GIORGIS; BEATRICE LORENZIN; FRANCESCO VERDUCCI.

Nel collegio Piemonte – P02, saranno candidati ENRICO BORGHI; RITA ROSSA; MATTEO BESOZZI; BRUNA SIBILLE.

I candidati Pd in Lombardia, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Lombardia 1 per l’elezione della Camera, collegio Lombardia 1 – P01, saranno candidati ENRICO LETTA; LIA QUARTAPELLE; GIANNI CUPERLO; ELENA CARNEVALI.

Nel collegio Lombardia 1 – P02, il listino plurinominale è composto da SILVIA ROGGIANI; MATTEO MAURI; SIMONA BURASCHI; VINCENZO DI PAOLO.

Nella circoscrizione Lombardia 2, collegio Lombardia 2 – P01, il listino plurinominale è composto da ROBERTO RAMPI; DEBORA PACCHIONI; VALERIO LANGE’; NOEMI CAUZZO.

Nel collegio Lombardia 2 – P02, saranno candidati CHIARA BRAGA; PIERLUIGI MORELLI; PATRIZIA LISSI; PAOLO FURGONI.

Nella circoscrizione Lombardia 3, collegio Lombardia 3 – P01, il listino plurinominale è composto da VINICIO PELUFFO; LEYLA CIAGA’; SIMONE OGGIONNI; VALENTINA CERUTI.

Nel collegio Lombardia 3 – P02, saranno candidati GIANANTONIO GIRELLI; MIRIAM COMINELLI; MICHELE ZANARDI; ELENA RINGHINI.

Nella circoscrizione Lombardia 4, collegio Lombardia 4 – P01, il listino plurinominale è composto da LORENZO GUERINI; ANTONELLA FORATTINI; ALAN FERRARI; VELLEDA RIVAROLI.

Per l’elezione del Senato, collegio Lombardia – P01, il listino plurinominale è composto da ALESSANDRO ALFIERI; ROBERTA SONGINI; MARCO RIBOLDI; ROSANNA LEOTTA.

Nel collegio Lombardia – P02, il listino plurinominale è composto da CARLO COTTARELLI; SIMONA MALPEZZI; FRANCO MIRABELLI; CRISTINA TAJANI.

Nel collegio Lombardia – P03, saranno candidati SIMONA MALPEZZI; ALFREDO BAZOLI; STEFANIA BONALDI ; ARMANDO TRAZZI.

I candidati Pd in Trentino Alto Adige, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’elezione della Camera, collegio Trentino-Alto Adige/Südtirol – P01, il listino plurinominale è composto da SARA FERRARI; FRANCESCA BONOMO.

I candidati Pd in Veneto, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Veneto 1 per l’elezione della Camera, collegio Veneto 1 – P01, il listino plurinominale è composto da RACHELE SCARPA; PIERO FASSINO; MARIA TERESA MENOTTO; ROGER DE MENECH.

Nel la circoscrizione Veneto 2 per l’elezione della Camera, collegio Veneto 2 – P01, saranno candidati ALESSANDRO ZAN; NADIA ROMEO; ANDREA MICALIZZI; LAURA FRIGO.

Nel collegio Veneto 2 – P02, il listino plurinominale è composto da ENRICO LETTA; ROSANNA FILIPPIN; RENZO SEGATO; ESTER PERUFFO.

Nella circoscrizione Veneto 3 per l’elezione della Camera, collegio Veneto 3 – P03, il listino plurinominale è composto da ALESSIA ROTTA; DIEGO ZARDINI; BARBARA FERRO; GIUSEPPE MAZZA.

Per l’elezione del Senato, collegio Veneto – P01, il listino plurinominale è composto da ANDREA MARTELLA; ANNA SOZZA; MATTEO CAPPELLETTO; VANIA MALACARNE.

Nel collegio Veneto – P02, saranno candidati BEATRICE LORENZIN; SANDRO MACULAN; VENETO; DAVIDE MORO.

I candidati Pd in Friuli Venezia Giulia, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per l’elezione della Camera, collegio Friuli-Venezia Giulia – P01, il listino plurinominale è composto da DEBORA SERRACCHIANI; CRISTIANO SCHAURLI ; SERENA FRANCOVIG; FAUSTO TOMASELLO.

Nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per l’elezione del Senato, collegio Friuli-Venezia Giulia – P01, il listino plurinominale è composto da TATIANA ROJC; PAOLO COPPOLA; ROBERTA RUSSI; .

I candidati Pd in Liguria, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Liguria per l’elezione della Camera, collegio Liguria – P01, il listino plurinominale è composto da ANDREA ORLANDO; VALENTINA GHIO; ALBERTO PANDOLFO; AURORA ALESSI.

Nella circoscrizione Liguria per l’elezione del Senato, collegio Liguria – P01, saranno candidati LORENZO BASSO; CRISTINA LODI; GIANCARLO FURFARO.

I candidati Pd in Emilia Romagna, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Emilia-Romagna per l’elezione della Camera, collegio Emilia-Romagna – P01, il listino plurinominale è composto da PAOLA DE MICHELI; ANDREA ROSSI; BEATRICE GHETTI ; LANFRANCO DE FRANCO.

Nel collegio Emilia-Romagna – P02, il listino plurinominale è composto da ELLY SCHLEIN; STEFANO VACCARI; VALENTINA CUPPI; LUCA RIZZO NERVO.

Nel collegio Emilia-Romagna – P03, saranno candidati ANDREA GNASSI; OUIDAD BAKKALI; MASSIMO BULBI; MARCELLA ZAPPATERRA.

Per l’elezione del Senato, collegio Emilia-Romagna – P01, il listino plurinominale è composto da GRAZIANO DELRIO ; BARBARA LORI ; NICCOLO’ RINALDI; DARIA DE LUCA.

Nel collegio Emilia-Romagna – P02, il listino plurinominale è composto da SANDRA ZAMPA ; DANIELE MANCA; ELEONORA PRONI; ANTONIO FIORENTINI.

I candidati Pd in Toscana, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Toscana per l’elezione della Camera, collegio Toscana – P01, il listino plurinominale è composto da ANNA ASCANI; MARCO FURFARO; CATERINA BINI; GIANLUCA BRIZZI.

Nel collegio Toscana – P02, saranno candidati LAURA BOLDRINI; MARCO SIMIANI; ROBERTA CASINI; SIMONE DE ROSAS.

Nel collegio Toscana – P03, saranno candidati SIMONA BONAFE’; ARTURO SCOTTO; CATERINA BINI; STEFANO CECCANTI.

Per l’elezione del Senato, collegio Toscana – P01, il listino plurinominale è composto da DARIO PARRINI ; YLENIA ZAMBITO; SILVIO FRANCESCHELLI; CATERINA BITI.

I candidati Pd in Umbria, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Umbria per l’elezione della Camera, collegio Umbria – P01, il listino plurinominale è composto da ANNA ASCANI; PIERLUIGI SPINELLI; CLAUDIA CIOMBOLINI; LORENZO ERMENEGILDI .

Nella circoscrizione Umbria per l’elezione del Senato, collegio Umbria – P01, saranno candidati WALTER VERINI; MANUELA PASQUINO.

I candidati Pd nelle Marche, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Marche per l’elezione della Camera, collegio Marche – P01, il listino plurinominale è composto da IRENE MANZI; AUGUSTO CURTI; ALESSIA MORANI; ANTONIO GITTO.

Nella circoscrizione Marche per l’elezione del Senato, collegio Marche – P01, il listino plurinominale è composto da ALBERTO LOSACCO ; LUISA GARRIBBA RIZZITELLI; DANIELE VIMINI.

I candidati Pd nel Lazio, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Lazio 1 per l’elezione della Camera, collegio Lazio 1 – P01, saranno candidati NICOLA ZINGARETTI; MARIANNA MADIA; ANDREA CASU; PATRIZIA PRESTIPINO.

Nel collegio Lazio 1 – P02, il listino plurinominale è composto da MICHELA DI BIASE ; MARCO VINCENZI ; FRANCESCA PICCARRETTA; ROBERTO SCIACCA.

Nel collegio Lazio 1 – P03, il listino plurinominale è composto da CLAUDIO MANCINI; CATERINA CERRONI; FRANCESCO DE ANGELIS; CLAUDIA DACONTO.

Nella circoscrizione Lazio 2, collegio Lazio 2 – P01, saranno candidati MARIANNA MADIA; NICOLA SANTARELLI ; LETIZIA CAROSELLA; .

Nel collegio Lazio 2 – P02, il listino plurinominale è composto da MATTEO ORFINI; STEFANIA MARTINI; STEFANO VANZINI; VALERIA GANGEMI .

Per l’elezione del Senato, collegio Lazio – P01, il listino plurinominale è composto da CECILIA D’ELIA; ENZO MARAIO; MARTA LEONORI ; SIBI MANI Kumaramangalam.

Senato, collegio Lazio – P02, saranno candidati BRUNO ASTORRE; ANNAMARIA FURLAN; FILIPPO SENSI; SARA BATTISTI.

I candidati Pd in Abruzzo, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Abruzzo per l’elezione della Camera, collegio Abruzzo – P01, il listino plurinominale è composto da LUCIANO D’ALFONSO; STEFANIA DI PADOVA; FABIO RANIERI; EMMA ZARROLI.

Nella circoscrizione Abruzzo per l’elezione del Senato, collegio Abruzzo – P01, il listino plurinominale è composto da MICHELE FINA; STEFANIA CATALANO; ERNESTO GRAZIANI.

I candidati Pd in Molise, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Molise per l’elezione della Camera, collegio Molise – P01, il listino plurinominale è composto da CATERINA CERRONI.

Nella circoscrizione Molise per l’elezione del Senato, collegio Molise – P01, saranno candidati VITTORINO FACCIOLLA.

I candidati Pd in Campania, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Campania 1 per l’elezione della Camera, collegio Campania 1 – P01, il listino plurinominale è composto da ROBERTO SPERANZA; LOREDANA RAIA; RAFFAELE TOPO; ROBERTA GAETA.

Nel collegio Campania 1 – P02, il listino plurinominale è composto da MARCO SARRACINO; LOREDANA RAIA; RAFFAELE TOPO; ANTONELLA CIARAMELLA.

Nella circoscrizione Campania 2, collegio Campania 2 – P01, saranno candidati STEFANO GRAZIANO; ANGELA IANARO; ERASMO MORTARUOLO; ANTONELLA PEPE.

Nel collegio Campania 2 – P02, il listino plurinominale è composto da PIERO DE LUCA; ROSETTA D’AMELIO; NUNZIO SENATORE; CATERINA LENGUA.

Nella circoscrizione Campania per l’elezione del Senato, collegio Campania – P01, il listino plurinominale è composto da DARIO FRANCESCHINI; VALERIA VALENTE; VINCENZO AMENDOLA; GIULIANA DI FIORE.

Nel collegio Campania – P02, il listino plurinominale è composto da SUSANNA CAMUSSO; FEDERICO CONTE; EVA AVOSSA; GIOVANNI LOMBARDI.

I candidati Pd in Puglia, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Puglia per l’elezione della Camera, collegio Puglia – P01, saranno candidati RAFFAELE PIEMONTESE; DEBORA CILIENTO; GIOVANNI VURCHIO; GABRIELLA GRIECO .

Nel collegio Puglia – P02, il listino plurinominale è composto da MARCO LACARRA; ANNA MAURODINOIA; PAOLO LATTANZIO; SILVIA MUOLO.

Nel collegio Puglia – P03, il listino plurinominale è composto da UBALDO PAGANO; MARIA GRAZIA CASCARANO ; MASSIMO MORETTI; FRANCESCO IRPINIA.

Nel collegio Puglia – P04, saranno candidati CLAUDIO STEFANAZZI; ELISA MARIANO; FRANCESCO ROVOLI ; ANNA TOMA.

Per l’elezione del Senato, collegio Puglia – P01, il listino plurinominale è composto da FRANCESCO BOCCIA; VALERIA VALENTE; ANTONIO MISIANI; LOREDANA CAPONE.

I candidati Pd in Basilicata, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Basilicata per l’elezione della Camera, collegio Basilicata – P01, il listino plurinominale è composto da RAFFAELE LA REGINA; MAURA LOCANTORE.

Nella circoscrizione Basilicata per l’elezione del Senato, collegio Basilicata – P01, saranno candidati VITO DE FILIPPO; LUCIA SILEO.

I candidati Pd in Calabria, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Calabria per l’elezione della Camera, collegio Calabria – P01, il listino plurinominale è composto da NICOLA STUMPO; VINCENZA BRUNO BOSSIO; CARLO GUCCIONE; LIDIA VESCIO.

Nella circoscrizione Calabria per l’elezione del Senato, collegio Calabria – P01, il listino plurinominale è composto da NICOLA IRTO ; CAROLINA GIRASOLE; ITALO REALE; TERESA ESPOSITO.

I candidati Pd in Sicilia, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Sicilia 1 per l’elezione della Camera, collegio Sicilia 1 – P01, saranno candidati GIUSEPPE PROVENZANO; TERESA PICCIONE; CARMELO MICELI; MILENA GENTILE.

Nel collegio Sicilia 1 – P02, saranno candidati GIUSEPPE PROVENZANO; GIOVANNA IACONO; GIANLUCA NUCCIO; ELISA CARBONE.

Nella circoscrizione Sicilia 2, collegio Sicilia 2 – P01, il listino plurinominale è composto da STEFANIA MARINO; GIACOMO D’ARRIGO; SIMONA CAUDO; .

Nel collegio Sicilia 2 – P02, saranno candidati VALENTINA SCIALFA CHINNICI; SANTINO SCIRE’; CRISTINA BUFFA; FRANCESCO LAUDANI.

Nell collegio Sicilia 2 – P03, il listino plurinominale è composto da ANTHONY BARBAGALLO; GLENDA RAITI; GIUSEPPE CALABRESE; VALENTINA APARO.

Nella circoscrizione Sicilia per l’elezione del Senato, collegio Sicilia – P01, il listino plurinominale è composto da ANNAMARIA FURLAN; ANTONELLO CRACOLICI; ADRIANA PALMERI; GANDOLFO LIBRIZZI.

E nel collegio Sicilia – P02, saranno candidati ANTONIO NICITA; AGATA IACONO; SALVATORE BRANCIFORTE; ANTONELLA RUSSO.

I candidati Pd in Sardegna, collegi plurinominali

Nella circoscrizione Sardegna per l’elezione della Camera, collegio Sardegna – P01, il listino plurinominale è composto da SILVIO LAI; ROMINA MURA; FRANCESCO LILLIU; CARLA BASSU.

Nella circoscrizione Sardegna per l’elezione del Senato, collegio Sardegna – P01, saranno candidati MARCO MELONI; MARIA DEL ZOMPO; ANTONIO SOLINAS; .