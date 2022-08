16 Agosto 2022 09:52

Elezioni politiche 2022: la messinese Barbara Floridia nel listino dei “sicuri eletti” del Movimento 5 Stelle insieme a Federico Cafiero De Raho, Chiara Appendino, Stefano Patuanelli

I partiti politici si stanno adoperando nella composizione delle liste in vista delle elezioni politiche 2022. Nel “listino” del Movimento 5 Stelle, ossia la “lista di 15 nominativi che, in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura”, figurano l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, l’ex pm e componente del pool antimafia di Palermo, Roberto Scarpinato, l’ex sindaco di Torino Chiara Appendino e l’ex ministro Stefano Patuanelli. Nell’elenco anche i vicepresidenti grillini: Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde, Mario Turco.

C’è anche il notaio del Movimento Alfonso Colucci. Completano la lista il capogruppo al Senato Mariolina Castellone, l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il professor Livio De Santoli, la messinese Barbara Floridia, il senatore Ettore Licheri ed il capogruppo alla Camera, Francesco Silvestri.