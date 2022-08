Elezioni, Nesci candidata in Calabria con Di Maio: “non lasceremo il Paese in mano a irresponsabili”

23 Agosto 2022 11:29

Dalila Nesci, sottosegretario per il Sud, è candidata nel collegio uninominale di Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro per la coalizione di centro sinistra

“Con orgoglio vi comunico che sono candidata alla Camera dei Deputati in Calabria insieme a Luigi Di Maio! Sono anche candidata nel collegio uninominale di Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro per la coalizione di centro sinistra”. E’ quanto scrive sui social Dalila Nesci, sottosegretario per il Sud, inserita al secondo posto nel listino del capolista Luigi Di Maio. “Ci siamo impegnati fortemente – prosegue Nesci – affinché anche sul territorio calabrese potesse esserci la nostra lista “IMPEGNO CIVICO”. La prossima legislatura sarà cruciale per il futuro dell’Italia: mi riferisco alla gestione del PNRR e alla supervisione dei fondi che sono arrivati e arriveranno al Sud”.

“Nelle prossime settimane sarò nelle piazze a chiedervi sostegno. Vi racconterò cos’è accaduto in questi mesi e del mio lavoro da Sottosegretario di Stato al Sud. Non possiamo lasciare che a governare il Paese siano persone e partiti che hanno dimostrato di essere inaffidabili e irresponsabili facendo cadere il Governo Draghi durante una crisi e un conflitto alle porte dell’Europa”, conclude Nesci con la sua nota.