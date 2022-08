Elezioni, Musumeci in corsa al Senato con Fratelli d’Italia: i candidati del partito di Meloni

23 Agosto 2022 08:25

Elezioni: il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è candidato al Senato, a Catania, nei collegi uninominale e plurinominale per Fratelli d’Italia

Un posto blindato per il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, nella lista di Fratelli d’Italia per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Musumeci, che non sarà candidato alle regionali, è candidato al Senato, a Catania, nei collegi uninominale e plurinominale per il partito di Giorgia Meloni.

Le liste di Fratelli d’Italia in Sicilia:

Camera Sicilia 1 – P01 Giorgia Meloni Gianluca Caramanna Carolina Varchi Giampiero Cannella

Candidati uninominali- Carolina Varchi Camera Sicilia 1 – P02 Carolina Varchi Antonio Giordano Eugenia Maria Roccella Valfredo Porega Candidati uninominali Calogero Pisano Camera Sicilia 2 – P01 Maurizio Leo Carolina Varchi Francesco Rizzo Candidati uninominali Francesco Ciancitto.

Camera Sicilia 2 – P02 Giorgia Meloni Manlio Messina Rosanna Natoli Gaetano Cardillo- Candidati uninominali Giovanni Luca Cannata

Camera Sicilia 2 – P03 Giovanni Luca Cannata Wanda Ferro Gianfranco Rotondi Eliana Longi Senato Sicilia – P01 Carmela Bucalo Francesco Scarpinato Giovanna Petrenga Mario Ravetto Candidati uninominali Raoul Russo

Senato Sicilia – P02 Nello Musumeci Carmela Bucalo Salvo Pogliese Giovanna Petrenga Candidati-uninominali Nello Musumeci Salvatore Sallemi Carmela Bucalo.