Elezioni, l’entusiasmo di Minasi candidata dalla Lega: “lotterò ancora nell’interesse dei calabresi”

21 Agosto 2022 11:55

“Ringrazio Matteo Salvini e la Lega per la fiducia che hanno nuovamente riposto in me e spero che anche da parte vostra sarà così!”, scrive l’Assessore Regionale Tilde Minasi sui social

Tilde Minasi ha “accettato con entusiasmo” la proposta della Lega e alle elezioni politiche del 25 settembre sarà candidata al Senato nel collegio uninominale Calabria 2 (che comprende Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro) e al proporzionale. “Ringrazio Matteo Salvini e la Lega per la fiducia che hanno nuovamente riposto in me e spero che anche da parte vostra sarà così!”, scrive Minasi sui social. L’incarico di Assessore regionale alle Politiche Sociali “mi ha permesso, in questi ultimi mesi, di girare la Calabria in lungo e in largo e conoscerne meglio il territorio, raccogliendo le istanze soprattutto degli “ultimi”: persone con disabilità, anziani, detenuti, giovani, immigrati, donne vittime di violenza, cioè i più fragili, emarginati, disagiati, poveri e le loro famiglie, cui credo di essere riuscita a dare finora risposte concrete. In linea, peraltro, con le politiche stesse della Lega, che proprio alle persone e ai loro problemi continua a dedicarsi”.

“Porterò in Parlamento, con il vostro voto, questo bagaglio di esperienze umane e conoscenze, per offrire alla mia terra una rappresentanza forte, anche appunto grazie all’intenso impegno che ha caratterizzato la mia attività. A guidare le mie scelte in politica è stato sempre e soltanto l’interesse dei miei concittadini e dei miei conterranei. Anche in questa occasione è così. Credo in voi e nelle grandi cose che, insieme, con il vostro consenso, potremo fare ancora per la nostra Calabria. Per la sua gente, per i suoi bisogni, per tutti noi, fuori dai Palazzi! Spero che anche voi crediate in me. E che mi sosterrete!”, conclude Minasi.