Elezioni: Matteo Salvini ritorna in riva allo Stretto, lunedì iniziativa a Reggio Calabria

26 Agosto 2022 14:05

Elezioni politiche: la campagna elettorale entra nel vivo, lunedì il leader della Lega Matteo Salvini a Reggio Calabria

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista dell’elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il leader della Lega Matteo Salvini sarà in Calabria il 28 e 29 agosto per una due giorni di incontri con militanti, dirigenti e cittadini per spiegare il programma del Centro/Destra e del Carroccio in particolare.

Alle 11:30 di domenica primo incontro a Corigliano Rossano, alle 17:30 incontro a Vibo Marina, alle 20:30 a Lamezia Terme. Lunedì 29 Salvini sarà a Reggio Calabria presso il lido “Luna ribelle”.