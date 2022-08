19 Agosto 2022 12:55

Elezioni, Maria Elena Boschi capolista in Calabria per la lista di Calenda e Renzi. Out Brunetti e Versace, al secondo posto Magorno

Sarà Maria Elena Boschi la capolista alla Camera in Calabria di Italia Viva-Azione: è quanto sarebbe emerso dalle ultime riunioni tra Calenda e Renzi per quanto riguarda la spartizione dei posti tra i due partiti del Terzo Polo. Al secondo posto ci dovrebbe essere Ernesto Magorno, senatore, sindaco di Diamante e fedelissimo dell’ex premier, il quale, a questo punto, al di là di sperare in tanti voti alla lista, deve attendere la scelta del collegio per la Boschi per la sua elezione (sarà candidata anche in altre regioni).

A questo punto sono minuscole le speranze per Versace e Brunetti per un “posto al sole”: scalpita, tra l’altro, anche l’ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti, segretario regionale di Azione, per un posto da capolista al Senato (difficile l’elezione). Insomma, alla fine, i due facenti funzioni, rimarranno ai loro rispettivi posti senza speranza per un’eventuale elezioni.