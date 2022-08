Elezioni, Magi: “le grandi democrazie legalizzano la cannabis”

28 Agosto 2022 14:34

Elezioni, Magi (+Europa): “Salvini contro la droga? Le grandi democrazie legalizzano la cannabis”

“Salvini vaneggia di combattere la droga casa per casa, strada per strada. La sua guerra? Con il progetto “Scuole sicure” il governo Conte ha stanziato 2,5 milioni di euro, impiegando oltre 26 mila agenti delle forze dell’ordine e setacciando scuola per scuola, classe per classe, zaino per zaino. Il risultato? Lo 0,004% della cannabis sequestrata quell’anno”, è quanto afferma il deputato Riccardo Magi, presidente di +Europa.

“La lotta alla droga per Salvini significa braccare i piccoli consumatori rovinandogli la vita, criminalizzandoli, alimentando lo stigma sociale. La destra, ancora una volta, dimostra di avere la presunzione di affrontare un tema complesso usando slogan. Ma i dati parlano chiaro: il suo modello da sempre fallisce miseramente, basta osservare i risultati prodotti dalla legge Fini-Giovanardi da cui il nostro Paese fa ancora fatica ad uscire“, conclude Magi.