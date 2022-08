Elezioni: lunedì Salvini è anche a Messina

27 Agosto 2022 19:50

L’annuncio di Germanà e Francilia: il leader della Lega sullo Stretto, oltre a Reggio Calabria sarà anche a Messina

“Lunedì il nostro leader Matteo Salvini sarà con noi, insieme ai candidati nelle liste della Lega per le elezioni politiche e regionali, per aprire la campagna elettorale”. Lo annunciano il deputato Nino Germanà e Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo e responsabile enti locali della Lega in Sicilia, rispettivamente candidati al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati.

Il leader della Lega inizierà così il suo tour nell’Isola da Messina. All’incontro parteciperanno anche gli otto candidati all’Assemblea regionale siciliana della lista Prima l’Italia-Lega: l’imprenditrice messinese Maria Aloisi, l’avvocato milazzese Antonella Bartolomeo, le messinesi Giovanna Pantò e Marilena Salamone, il capogruppo uscente della Lega all’Ars, Antonio Catalfamo, il sindaco di Brolo e deputato regionale Pippo Laccoto, il sindaco di Antillo Davide Paratore e l’ex sindaco di Messina ed ex presidente della provincia Peppino Buzzanca. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 agosto, alle ore 12, alla Marina del Nettuno (viale della Libertà nei pressi della Batteria Masotto).