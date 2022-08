Elezioni, l’entusiasmo di Loizzo: “credo nella Calabria, insieme per il futuro”

24 Agosto 2022 15:06

L’entusiasmo di Simona Loizzo: il Consigliere Regionale della Calabria sarà capolista nel listino della Lega per la Camera

“La Calabria ha bisogno del contributo di tutti per crescere e migliorarsi. Ognuno di noi ha il dovere di contribuire allo sviluppo e al sostegno del territorio, io per prima. Credo nella mia Terra, quella che mi ha consentito di crescere come donna, madre e professionista e mi ha portata ad essere in prima linea per renderla protagonista del nostro tempo. Credo nel contributo che posso dare e voglio dimostrarlo ufficializzando la mia candidatura come capolista della Camera per la Lega nelle prossime elezioni politiche del 25 settembre”. E’ scrive in un post pubblicato sui social Simona Loizzo, che ha preso con entusiasmo la nomina di capolista nel partito di Matteo Salvini alle prossime votazioni. Un progetto che per la Calabria ha visto coinvolti anche il presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, l’assessore Tilde Minasi e il deputato uscente Domenico Furgiele.

“Il popolo di Calabria ha bisogno di voce, per esprimersi libero ed essere finalmente ascoltato – prosegue quindi Loizzo – . I nostri figli, tutti insieme, rivendicano di vivere e lavorare nei luoghi che li hanno visti nascere: ognuno di loro ha la genetica della Magna Graecia, l’anima di un meridionalismo illuminato, la straordinaria capacità di partecipare alla realizzazione di un domani che canti la bellezza e la cultura mediterranea. L’obiettivo da raggiungere è reale solo se condiviso: possiamo continuare a costruire una prospettiva futura solo se ci crediamo insieme.”

“Io ci credo, davvero. Credo nella Calabria Futura e nel suo destino di guida del Sud. Credo nel rispetto che la Calabria debba avere nelle scelte nazionali. Credo nella Lega e nel suo straordinario capitano, Matteo Salvini, che mi ha voluta al suo fianco. Credo soprattutto in voi, nella vostra onestà e nelle vostre scelte, quelle giuste”, conclude Simona Loizzo lanciandosi la carica in vista delle prossime votazioni.