Elezioni: i candidati del PCI in Calabria | NOMI

22 Agosto 2022 21:36

Elezioni, il sindaco di Polistena: “dopo 32 anni, il simbolo del Partito di Berlinguer, Gramsci e Togliatti ritorna sulla scheda elettorale”

“Poco fa la delegazione del PCI ha presentato le liste di candidati al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati in vista delle elezioni politiche del 25 settembre con oltre 2000 sottoscrizioni raccolte complessivamente per i due rami del Parlamento. Dopo 32 anni, il simbolo del Partito di #Berlinguer, #Gramsci e #Togliatti ritorna sulla scheda elettorale. Chi si richiama a quelle idealità, ai valori della Costituzione, al lavoro, alla pace, all’ uguaglianza e alla democrazia sostanziale, finalmente potrà votare di nuovo quel glorioso simbolo che non rappresenta solo un passato di lotte e di conquiste sociali per i diritti ma è, ancora, attualità e futuro insieme”, è quanto afferma il sindaco di Polistena, Michele Tripodi.

“I giovani, le donne, le lavoratrici ed i lavoratori che oggi non hanno rappresentanza politica dentro le massime istituzioni e che sono circondati da un presente di incertezze, disoccupazione, povertà, conflitti, guerre, miserie nazionali ed internazionali possono ritornare ad essere protagonisti votando il PCI. Questo è solo un punto di partenza per restituire credibilità alla politica e, tramite essa, speranza alla gente e libertà ai popoli“, conclude Tripodi.

I candidati

Senato:

Mauro Alboresi

Dina Albertina Balsamo

Ugo Moro

Angela Ravo

Camera:

Edoardo Castellucci

Rosa Politanò

Uninominali Senato:

Cosenza-Crotone: Antonio Manfredi

Catanzaro-Vibo Valentia-Reggio Calabria: Rosa Politanò

Uninominali Camera:

Corigliano Rossano-Crotone: Marianna Gorpia

Cosenza-Tirreno: Vincenzo Fossari

Catanzaro: Barbara Spataro

Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro: Ugo Moro

Reggio Calabria-Locride: Norberto Natali