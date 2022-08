Elezioni, Germanà capolista per la Lega al Senato: “un onore portare la voce di Messina a Roma”

23 Agosto 2022 13:01

Il deputato uscente è il candidato capolista per la Lega al Senato nel collegio della Sicilia Orientale

Nino Germanà è ufficialmente candidato capolista per la Lega al Senato nel collegio della Sicilia Orientale in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. La notizia era arrivata nelle scorse ore, ma a darne conferma è anche il deputato messinese tramite le proprie pagine social: “con l’entusiasmo che mi contraddistingue spenderò tutte le mie energie per incontrare tutte le persone che avranno voglia di farsi ascoltare. Per me sarà un onore portare la voce di Messina e della Sicilia a Roma, a palazzo Madama”.

Germanà è già stato eletto come deputato alle politiche del 2008 e del 2018, nelle liste di Popolo delle Libertà nella prima occasione e Forza Italia alla seconda. Nel 26 maggio 2020, dopo aver lasciato il partito di Berlusconi, si è iscritto alla componente del gruppo misto “Noi con l’Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro”, mentre dall’aprile 2021 è passato al gruppo parlamentare della Lega aderendo al partito di Matteo Salvini.