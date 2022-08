Elezioni, Di Maio sicuro: “andremo ben oltre il 5%”

23 Agosto 2022 08:45

Elezioni, Di Maio: “Impegno Civico andrà ben oltre il 5% e porterà in Parlamento le istanze per realizzare degli obiettivi con ragionevolezza”

“Impegno Civico andrà ben oltre il 5% e porterà in Parlamento le istanze per realizzare degli obiettivi con ragionevolezza”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione Zona Bianca. “Entreremo in Parlamento e porteremo una truppa di parlamentari che servirà proprio a realizzare degli obiettivi con ragionevolezza”, rimarca Di Maio.

“Le persone sono molto spaventate, arrivano bollette da milioni di euro alle nostre imprese, le famiglie hanno enormi difficoltà e non si meritavano una campagna elettorale in piena agosto. Per la prima volta andiamo a votare a settembre, credo da cento anni. Il voto non è mai un problema per i partiti, ma i cittadini in questo momento storico credo meritassero un governo nella pienezza delle sue funzioni che va ai tavoli europei per ottenere il tetto massimo su prezzo del gas e l’azzeramento dell’Iva“, conclude Di Maio.