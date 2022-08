Elezioni, De Luca alla conquista della Calabria: la lista “Sud chiama Nord” candida l’ex sindaco antimafia di Rizziconi

22 Agosto 2022 22:22

Elezioni: l’ex sindaco di Rizziconi, Nino Bartuccio, è il capolista al Senato di “Sud Chiama Nord” di Cateno De Luca

Cateno De Luca alla conquista della Calabria. Con il suo movimento “Sud chiama Nord”, l’ex sindaco di Messina, ha deciso di scendere in campo anche nella nostra regione in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre puntando al Senato su Nino Bartuccio, ex sindaco antimafia di Rizziconi e Francesco Passafaro.

Plurinominale Camera

Francesco Passafaro

Maria Teresa Femia

Alessandro Basile

Immacolata Ceriello

Collegio Plurinominale Senato

Antonino Bartuccio

Ramona Canino

Carmelo Satta

Rosalia Andronaco