Elezioni, presente anche Condofuri: Antonio Nucera candidato alla Camera con Emma Bonino e Pd

29 Agosto 2022 12:09

Condofuri presente nella prossima tornata elettorale: il giovane Antonio Nucera candidato in Calabria per la Camera dei deputati tra le file della coalizione “+Europa con Emma Bonino” ed il “Partito Democratico”. Candidato nel collegio plurinominale Calabria, con una esperienza come fuori sede a Roma dove ha studiato Diritto presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, Antonio Nucera ha sempre mantenuto i legami con la propria terra d’origine, collaborando ad iniziative sociali e politiche, informandosi circa le problematiche e proponendo soluzioni, puntualmente ignorate dalle istituzioni e dal loro arcinoto immobilismo.

“Con questa scelta ‘+Europa’ vuole mandare un messaggio – si legge nella nota di ‘+ Europa nella Città Metropolitana di Reggio Calabria’ – la politica deve partire anche dal basso, dai piccoli comuni e deve investire sulla formazione e l’impegno dei tanti fuorisede calabresi. Un impegno per ribadire che, in conformità al programma politico, chi è nato e cresciuto in Italia, è italiano perché non sia la sola biologia, ma l’amore per la patria, a decidere la cittadinanza; per affermare che l’amore non può essere una paura e che ogni persona dev’essere rispettata e tutelata nella sua dignità e nella sua diversità; perché i figli e le figlie della Calabria, che rimangano nella Regione o che emigrino, possano collaborare al progresso umano, tecnico e sociale della propria terra; perché la Calabria possa, in un orizzonte nazionale ed europeo, farsi portatrice di una innovativa politica energetica basata sulle energie rinnovabili e sul progresso scientifico tecnologico. Una sfida che “+Europa con Emma Bonino” percorrerà in Calabria assieme a Valerio Federico, Valentina Cosimati, Antonio Casella (per il Senato); Dorina Bianchi, Gianfranco Librandi e Ilaria Donatio (per la Camera) e a tanti attivisti. Il 25 settembre prossimo, scegli i tuoi diritti, scegli l’Europa”.