Elezioni, come funziona il voto degli italiani all’estero

26 Agosto 2022 10:32

Gli italiani iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) che potranno votare fuori dall’Italia per i candidati della circoscrizione Estero attraverso una procedura speciale sono circa 5 milioni e mezzo

In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, i cittadini italiani iscritti all’Aire e nelle liste elettorali possono votare per le Politiche per i candidati della circoscrizione Estero. Gli elettori ricevono in per posta al proprio indirizzo di residenza il plico con la scheda di voto e possono esprimere la propria preferenza entro il 22 settembre.

