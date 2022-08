Elezioni, Occhiuto: “se vince centrodestra chiederò rigassificatore a Gioia Tauro”

12 Agosto 2022 10:49

Il presidente Occhiuto pensa anche ad un grande polo dell’agroalimentare e al raddoppio del termovalorizzatore

Grandi investimenti sono previsti dalla Regione Calabria per Gioia Tauro. Non solo nell’area del porto, il presidente Roberto Occhiuto conferma l’intenzione di realizzare un rigassificatore e raddoppiare l’attuale termovalorizzatore. “Se il centrodestra dovesse vincere le elezioni chiederò al prossimo ministro competente di puntare sul rigassificatore che Sorgenia e Iren sono pronti a costruire, facendola diventare un’opera strategica per il Paese a maggior ragione dopo l’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Il Giornale”. “Dentro l’area di Gioia Tauro, diventata una Zona economica speciale, realizzeremo anche una piastra del freddo per un grande polo dell’agroalimentare e raddoppieremo le capacità dell’attuale termovalorizzatore”, sottolinea il governatore azzurro.

“Non ci sono opere strategiche in Calabria previste dal Pnrr. Ho chiesto alle Ferrovie di accelerare sulla dotazione infrastrutturale. Sul tavolo ci sono 30 miliardi, ma sono interventi che non si faranno entro il 2026. Ma qui nel Mezzogiorno il paradigma dello sviluppo è cambiato – conclude Occhiuto – . I Paesi del Mediterraneo cresceranno più di quelli dell’Europa, e la Calabria non vuole essere da meno”.

Calabria: Occhiuto, depurazione delle acque, stop rifiuti per strada, e task force anti-incendi

“Stiamo lavorando alla depurazione delle acque, e abbiamo iniziato a farlo a novembre non a giugno come si faceva gli scorsi anni. Su questo tolleranza zero, ma il problema del trattamento dei fanghi non si supera in sei mesi”. Così Roberto Occhiuto sui progetti per la Regione Calabria. “Ci saranno sempre meno rifiuti per strada, ogni calabrese spendeva 320 euro per spedirli in Svezia, la gestione accentrata ci porterà un risparmio consistente, dimezzando i costi. E anche sugli incendi boschivi, dopo la brutta esperienza degli anni scorsi, abbiamo messo in campo una task force, tra droni, Protezione civile, forestali e associazioni: adesso i piromani li becchiamo con le mani nella marmellata”.

Sanità, Occhiuto: “riaperto 3 ospedali, ripreso ad assumere, e riforma Azienda Zero”

“In nove mesi abbiamo riaperto tre ospedali – Cariati, Trebisacce e Praia a Mare – ripreso ad assumere, avviato l’efficientamento dell’emergenza-urgenza, approvato una riforma grazie alla quale adesso anche in Calabria abbiamo, come in tante altre realtà, un’azienda sanitaria unica regionale che gestisce e coordina il lavoro delle Asp e delle Ao”. Afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in merito al tema sanità, di cui è Commissario ad acta. “Abbiamo tanti problemi da risolvere, ma anche tante eccellenze: medici e infermieri che quotidianamente fanno i salti mortali per assicurare i servizi ai cittadini”.

Elezioni, Occhiuto: “Forza Italia può arrivare a 70 parlamentari”

“Le proiezioni che abbiamo sono interessanti, l’effetto trascinamento sul proporzionale dei collegi uninominali premierà anche il nostro partito. Diciamo che Forza Italia potrebbe arrivare a esprimere fino a 70 tra deputati e senatori: una cifra davvero importante, considerando il taglio dei parlamentari”, afferma Occhiuto in vista delle prossime elezioni del 25 settembre nel corso dell’intervista rilasciata al Giornale.