Elezioni, Cannizzaro candidato: “lotterò ancora per Reggio e la Calabria”

22 Agosto 2022 10:38

Il parlamentare reggino ha commentato l’ufficialità della sua candidatura per il CentroDestra nel collegio uninominale Reggio-Locri per la Camera dei Deputati alle prossime elezioni del 25 settembre

La data delle elezioni politiche del 25 settembre si avvicina sempre più, i partiti stanno quindi definendo le proprie liste e tutte le candidature. Nella squadra di Forza Italia uno dei protagonisti potrebbe essere Francesco Cannizzaro, deputato reggino dal 2018 e dall’aprile 2021 responsabile per il dipartimento Sud. “Con la testa e con il cuore, per Reggio e la Calabria”, è con questo messaggio che il rappresentante forzista ha annunciato l’ufficialità della candidatura per il CentroDestra nel collegio uninominale Reggio-Locri per la Camera dei Deputati alle prossime votazioni.

“Ho lottato con tutto me stesso in questi anni, anche dai banchi dell’Opposizione, per portare alto il nome della nostra terra, per difenderla e onorarla. CONTINUERÒ A FARLO, oggi più orgoglioso di ieri. Rappresentare la nostra Reggio, la Provincia e la Calabria tutta mi trasmette una carica incredibile. La trasformerò in energia da impiegare per le mie, le NOSTRE battaglie!”, conclude Cannizzaro.