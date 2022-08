Elezioni: i candidati di Unione Popolare. De Magistris capolista alla Camera, c’è anche il sindaco di Cinquefrondi

21 Agosto 2022 14:41

Elezioni: i candidati di Unione Popolare, in corsa con l’ex sindaco di Napoli anche lo storico Piero Bevilacqua

Presentate le liste in Calabria dell‘Unione Popolare in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il capolista alla Camera sarà Luigi de Magistris, Ugo Vetere capolista al Senato, in corsa anche lo storico e scrittore Piero Bevilacqua. Tra i candidati anche il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia.

I candidati di Unione Popolare nei collegi plurinominali

Collegio plurinominale Camera

Luigi De Magistris

Eleonora Forenza

Michele Conia

Ines Calio

Collegio plurinominale Senato

Ugo Vetere

Anna Teresa Gagliardi

Carlo Petitto

Sabrina Gatto

I candidati di Unione popolare nei collegi uninominali della Camera

Corigliano Rossano-Crotone- Maria Angelica Stamato

Cosenza città-Tirreno- Luisa Giglio

Catanzaro e provincia- Pietro detto Piero Bevilacqua

Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro- Michele Conia

Reggio- Locride) Antonio Guerrieri

I candidati di Unione popolare nei collegi uninominali del Senato

Cosenza-Crotone- Ugo Vetere

Catanzaro-Vibo Valentia-Reggio- Angelina Antonietta Martino