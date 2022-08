Elezioni, i candidati del Pd a Messina. D’Arrigo: “i Dem hanno puntato su storie di impegno legate al territorio”

20 Agosto 2022 16:01

Elezioni, i candidati del Pd a Messina. D’Arrigo: “qui i Dem hanno scelto di proporre visi e storie di impegno, di costanza, di passione, di legame con territorio”

Cambio di passo dei candidati del Partito Democratico a Messina rispetto al 2018. Infatti, i Dem, in questa tornata elettorale ha puntato su dirigenti e militanti di lungo corso. Felice Calabrò, Laura Giuffrida, Antonella Russo e Giacomo D’Arrigo rappresentano quei nomi proposti al Nazionale dalla Direzione provinciale in una riunione coordinata dal Presidente provinciale del PD Antonio Saitta e dal segretario provinciale Nino Bartolotta.

Raggiante D’Arrigo in un post su facebook: “noi candidati del PD per Camera e Senato di Messina abbiamo certamente caratteri, limiti e visione delle cose diverse. Abbiamo simpatie e antipatie ed è capitato che non sempre la pensassimo allo stesso modo. Sicuramente però possiamo dire di essere coerenti con il nostro percorso politico, sempre dalla stessa parte e senza mai aver cambiato idee e partiti: bon tempu o malu tempu, sempre sotto le bandiere del PD con impegno e passione. Sempre presenti nei nostri territori e nei luoghi che ci hanno visto crescere e sviluppare la nostra vita. Altrettanto sicuramente, nei diversi ruoli avuti, dando sempre il massimo senza approfittarne per interessi personali. Non ho difficoltà a dire “brave persone” di cui alla fine, anche senza condividerne tutto, comunque ci si è potuto sempre fidare. Il PD ha scelto di proporre visi e storie di impegno, di costanza, di passione, di legame con territorio. Di dire a Messina e tutta la provincia che il tema del cambiamento e dell’innovazione è concreto, senza nomi da fuori regione o altri giochini. Puntando invece su esponenti locali che hanno già un loro percorso politico e professionale. Siamo questi qua, con Felice Calabrò, Laura Giuffrida e Antonella Russo, per fare la nostra parte. Per cambiare questo territorio, per portare la voce di Messina dove serve nelle istituzioni. Da oggi strada per strada per ascoltare e raccontare. In campo, tra mille difficoltà ma con il sorriso di persone pulite di questa realtà”, conclude.