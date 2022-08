Elezioni politiche: i candidati di “Mastella-Noi di Centro-Europeisti”

22 Agosto 2022 21:48

Elezioni: i candidati di “Noi di Centro-Europeisti”. Il partito di Mastella punta su Guerrieri alla Camera e Lentini al Senato

Presentate le liste in Calabria di “Mastella-Noi di Centro-Europeisti”, partito che ha deciso di non allearsi nè con il Centro/Destra e nè con il Partito Democratico, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il partito dell’ex ministro della Giustizia del Governo Prodi punta su Guerrieri alla Camera e Lentini al Senato.

I candidati:

Camera:

Michele Guerrieri Caterina Vesci Luigi Catalano Maria Assunta Lattuca

Senato:

Vita Lentini Domenico Pendolino Assia Sodano Mario Pugliese

Uninominale Camera:

Corigliano Rossano-Crotone: Vittoria Villirillo

Cosenza-Tirreno: Maria Assunta Lattuca

Catanzaro e provincia: Caterina Vesci

Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro: Maria Concetta Vallotta

Reggio Calabria-Locride: Luigi Catalano

Uninominale Senato:

Cosenza-Crotone: Vita Lentini

Catanzaro-Vibo Valentia-Reggio Calabria: Domenico Pendolino