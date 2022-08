22 Agosto 2022 16:41

Elezioni: i candidati di +Europa. Il partito di Emma Bonino punta su Dorina Bianchi, più volte parlamentare con vari partiti

Presentate le liste in Calabria di +Europa, partito in coalizione con il Partito Democratico, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il partito di Emma Bonino punta sul ritorno di Dorina Bianchi, già più volte parlamentare tra Centro/Destra e Centro/Sinistra, alla Camera e Valerio Federico al Senato.

+Europa, dopo la rottura con Azione di Calenda, punta a superare il 3% anche se il traguardo sembra molto duro da oltrepassare.