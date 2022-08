29 Agosto 2022 10:14

Elezioni, Calenda: “possiamo essere la grande sorpresa di questa campagna elettorale e rimettere in mani sicure l’Italia”

“Bene, e ora accelerare. Casa per casa. Persona per persona. Possiamo essere la grande sorpresa di questa campagna elettorale e rimettere in mani sicure l’Italia. Avanti”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, commentando un sondaggio che vede il Terzo Polo in crescita.