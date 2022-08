5 Agosto 2022 10:31

Messina, tamponamento a catena tra 4 auto sulla tangenziale

Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri sera sulla tangenziale di Messina in direzione Palermo. Il bilancio del tamponamento a catena tra 4 auto, è di un morto e 9 feriti trasportati al pronto soccorso. Per un uomo di 62 anni purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale che sta ricostruendo la dinamina del sinistro.