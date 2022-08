Don Giovanni Zampaglione saluta le due parrocchie di Roghudi e Marina di S.Lorenzo

20 Agosto 2022 14:21

Dopo 13 anni don Giovanni Zampaglione termina la sua “missione” nelle due comunità di Roghudi e Marina di S.Lorenzo. “Sono stati 13 anni intensi -ci dice don Giovanni Zampaglione- ove ho cercato di vivere in uno stile semplice ed essenziale ,disponibile , credibile agli occhi della gente. Sono arrivato in punta di piedi ( ricordo con piacere l’accoglienza che mi e’ stata riservata da don Marco scordo mio predecessore e dalle due comunità di Roghudi”.

Nella zona Jonica di Reggio Calabria ci sono due parrocchie guidate da un giovane sacerdote. Il sacerdote si chiama don Giovanni Zampaglione e le due parrocchie sono : Parrocchia “SS.Trinita'” in Marina di S.Lorenzo e parrocchia ” Maria SS.Annunziata e S.Nicola di Bari ” in Roghudi. Da quando e’ arrivato e’ stato sempre in mezzo alla gente tanto da essere soprannominato: un vulcano pieno di idee e iniziative. Don Giovanni Zampaglione così spiega la sua missione pastorale in mezzo alla gente: “Il mio compito di prete e’ quello di vivere uno stile di vita semplice ed essenziale, disponibile , credibile agli occhi della gente. Ho sempre avuto a cuore le mie due comunita’ che considero le “fontane del Villaggio” in riferimento ad una espressione di Papa Giovanni XXIII che recita cosi:” La parrocchia e’ come la vecchia fontana del villaggio che disseta le varie generazioni. Noi cambiamo , la fontana resta”. Inoltre credo molto nel valore della comunione, dello “gareggiare ” dello stimarsi a vicenda e del volersi bene. La comunione -come dice papa Francesco e’ davvero uno dei nomi della Misericordia. Tanto e’ stato fatto in questi anni nelle due parrocchie , ma tanto resta da fare. Grazie alla collaborazione della comunita’ di Marina di S.lorenzo, di tanti villeggianti e imprenditori – sottolineano alcuni laici il nostro parroco ha ridato splendore alla chiesa di Marina di S.lorenzo per quanto concerne i vari arredi sacri, le vetrate , i microfoni e altre cose2. Don Giovanni zampaglione e’ riuscito con il suo carisma di prete giovane ad accattivarsi la stima di tutti ( piccoli, giovani e anziani) proprio perche’ e’ ” un pastore con l’odore delle pecore, pastore in mezzo al suo gregge. Da quando e’ arrivato anzitutto ha pensato a darsi un aiuto per le due comunita’: a Roghudi ha fatto arrivare le suore della “Fraternita’ Shalom” (quattro suore). E’ presente nelle due parrocchie il Consiglio pastorale e quello economico, il coro parrocchiale, c’e’ un blog: “saltolavecchia” ove inserire tutte le notizie delle due comunita’ e notizie di altro genere e che ha superato il milione di visualizzazione . Per i piu’ piccoli e i giovani c’e’ stato l’oratorio (inverno -estate) e il Grest che ha visto la partecipazione di tantissimi bimbi ed educatori. C’e’stato ‘ il teatro che tende ad aggregare la gente piu’ adulta . Il tutto grazie alla collaborazione di una nuova associazione culturale presente nella nostra comunita’ :” Oltre il sipario”. Ogni anno nelle due comunita’ parrocchiali di Roghudi e Marina di S.Lorenzo vengono organizzate tre feste che durano una settimana con iniziative dal punto di vista civile e religioso e che vedono la partecipazione delle due comunita’. Tanta attenzione da parte del parroco e delle suore e’ stata data agli ammalati che vengono visitati periodicamente e mensilmente. Nelle due comunita’ e’ presente il Banco alimentare ” che si occupa delle persone e dei stranieri presenti nei territori e che vivono situazioni di disagio. Non mancano per le due parrocchie i momenti ricreativi e i pellegrinaggi per tutti e che vengono fatti assieme ( anche ad altre comunita’ ) per far passare l’idea di essere “comunità in uscita” Come vuole papa Francesco. Tanto e’ stato fatto in questi anni (tanto rimane da fare) : a tutti dico GRAZIE perche ‘ mi avete supportato e aiutato a orientare sempre di piu’ la mia vita ove ho messo Cristo al centro di tutto e ho fatto ruotare e lo faccio tutt’ora attorno a lui che e’ la mia via, verita’ e vita’. “Ringrazio i sindaci delle due comunita’ di Roghudi e marina di S.Lorenzo con i quali si e’ lavorato bene nel rispetto dei ruoli e c’e’ stata tanta sinergia e collaborazione per il bene dei paesi. ‘ Chiedo perdono se ho urtato in maniera inconsapevole qualcuno .Da parte mia posso dire che ho amato tutti e vi portero’ per sempre nel mio cuore. Nelle mia preghiera quotidiana c’e’ un posto riservato per le comunita’ di Roghudi e Marina di S.lorenzo. Mi permetto di invitarvi a “cercare ogni giorno le cose di lassu'”e come cristiani , riconosciamo i veri doni che ci sono dati:la Parola e l’Eucarestia. E poi vi ripeto due espressioni che sono state le mie “compagne di viaggio” di questi anni :”gareggiate nello stimarvi a vicenda”: vogliatevi bene. L’altra e’ una massima di S.Giovanni della Croce:”Alla sera del nostro di’ saremo giudicati sull’Amore. Quindi: amatevi, amatevi, amatevi. Pregate per me che tra qualche mese iniziero’ la mia nuova missione pastorale nel mio “paesello” di Masella:Parrocchia SS.Cosma e Damiano e vi invito a pregare per i miei successori: don Leula (Marina di S.Lorenzo) e don Fabrizio a (Roghudi). Ai nuovi parroci di Marina di S.Lorenzo e Roghudi auguro un buon lavoro e una proficua crescita delle due comunita’ verso quelle “sane abitudini” basate sulle relazioni autentiche fondate sul “gareggiare nello stimarsi a vicenda” e sul perdono reciproco. Concludo con una bella immagine di un papa’ straniero che una sera salutandomi mi disse: ciao papà o ciao Don! a presto”.

Subito dopo le SS.Messe a don Giovanni Zampaglione sono state consegnate due targhe a Roghudi dal sindaco Pierpaolo Zavettieri e a Marina di S.Lorenzo dall’Associazione “Calabriamoci da parte del presidente Paolo Neri in segno di riconoscenza per questi 13 anni.