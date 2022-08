Disservizi internet: isolati diversi comuni dell’Aspromonte, POS e telefoni fuori uso

13 Agosto 2022 17:00

Diversi comuni isolati telefonicamente, impossibilità di prelevare e di pagare con POS: sono numerosi i disagi vissuti oggi in alcuni comuni pre-aspromontani

Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, San Procopio, Delianuova: sono solo alcuni dei comuni dell’Aspromonte che dalla notte scorsa sono isolati telefonicamente, senza linea internet, o quasi. Intorno alle tre di notte la linea telefonica ha iniziato a dare problemi per poi bloccarsi completamente. Numerose le telefonate fatte dai residenti al servizio clienti dei propri gestori: la voce registrata ha comunicato che si tratta di un guasto esteso a tutta la zona e che “i tecnici sono al lavoro per ripristinare la linea il prima possibile“. Intanto, nel corso della giornata, la linea Vodafone è stata in parte ripristinata, mentre restano tutt’ora fuori uso i telefoni con operatore Tim e Iliad.

Numerosi i disagi, ovviamente, anche per gli esercenti della zona: i POS erano inutilizzabili e si è potuto procedere al solo pagamento in contanti; i servizi postali sono stati anch’essi bloccati, con l’impossibilità di prelevare e i tanti disagi che ne conseguono considerando che, a Sant’Eufemia, non ci sono altri sportelli bancomat oltre a quelli di Poste Italiane. Ma non solo, la pizzeria La Montanara, sempre di Sant’Eufemia, si è ritrovata costretta a comunicare che “per guasti tecnici il telefono del locale non è funzionante“. “Inoltre – hanno precisato i gestori – per oggi non è possibile fare pagamenti elettronici. Ci scusiamo per il disagio creato e speriamo che il problema venga risolto al più presto“.

Cosa che, ad ora, non è stata fatta considerando che il guasto si protrae ormai da oltre 12 ore, creando disagi soprattutto a chi utilizza la linea internet e quella telefonica per lavoro e per attività commerciali di vario genere. Il timore, tra gli esercenti, è che possano volerci un paio di giorni per il completo ripristino della linea, dato il weekend lungo comprensivo di Ferragosto, ma ci si augura che il servizio tecnico fornito da Tim, mobile e fisso, sia più celere del previsto e faccia fronte tempestivamente ai disagi creati.