Basket, la Dierre Reggio Calabria conferma Giovanni Scialabba

12 Agosto 2022 18:43

La Dierre Reggio Calabria conferma Giovanni Scialabba: la nota ufficiale

“La società del Presidente Roberto Filianoti è lieta di annunciare la conferma del play-guardia Giovanni Scialabba. Classe 2000, ventidue anni appena compiuti, da Vibo Valentia, Scialabba rappresenta uno dei giocatori più forti tecnicamente dell’intera regione e lo ha dimostrato nella passata stagione con impegno, talento e numeri importanti. Visione di gioco, mani dolcissime ed ottima attitudine nel far canestro che ne contraddistinguono le capacità in grado di chiudere a più di quindici di media la sua prima stagione in C Gold ed alla Dierre”. Questa la nota ufficiale con cui la Dierre annuncia la conferma di Giovanni Scialabba.

“Dopo i primi passi a Vibo, ed una finale Nazionale Under 13 con la Lumaka – si legge ancora – si è formato alla Scuola di Basket Viola. Si è allenato ed ha esordito in A2 con la Viola di Marco Calvani alla guida ed in Serie B,sempre in nero-arancio con Coach Matteo Mecacci divenendo, nel frattempo, un giocatore di impatto, tecnica e tanti canestri realizzati nei campionati regionali(top scorer dell’ultima C Silver di sempre della Calabria) e non, passando anche dal Basketball Lamezia in C Gold Campania”.

“Sono molto contento ed entusiasta per questa conferma – ha dichiarato Scialabba – C’è tanta voglia di far bene soprattutto in un ambiente in cui ho avuto la fortuna di giocare l’anno scorso. Mi fa molto piacere condividere di nuovo il campo con il capitano Luca Laganà e il coach Rugolo con il quale mi sono trovato veramente bene. Ringrazio il presidente Roberto Filianoti e il direttore Daniele Saccà per la fiducia, spero di poterla ripagare dando sempre il massimo e puntando a fare sempre meglio”.