27 Agosto 2022 17:10

Diamante: si avvicina l’appuntamento settembrino con il Mediterraneo Festival Corto. Ecco i finalisti

Si avvicina l’appuntamento con la dodicesima edizione del Mediterraneo Festival Corto che si terrà dall’1 al 4 settembre 2022 sul lungomare Mancini di Diamante. Il progetto è finanziato dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022 oltre che il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Diamante. Quest’anno la rassegna di corti cinematografici si avvarrà anche del patrocinio di Amnesty International Italia con una sezione sui diritti umani. Il legame con il cinema per l’organizzazione non è nuovo e, nel tempo, molte sono state le opere sul tema patrocinate dalla stessa.

L’edizione 2022 del Mediterraneo Festival Corto, anticipata dalla rassegna Luglio Pasoliniano, celebrerà il Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Il 31 agosto 2022, serata in cui si terrà la conferenza stampa della dodicesima edizione, sarà inaugurata la mostra fotografica “L’Oriente di Pier Paolo Pasolini” di Roberto Villa in esposizione al DAC – Diamante Arte Contemporanea. Gli scatti sono stati realizzati durante le riprese del film “Il fiore delle mille e una notte” (1974) dallo stesso Roberto Villa, fotografo di fama internazionale e amico di Pasolini.

Quest’anno Madrina del Mediterraneo Festival Corto sarà Eleonora Ivone attrice, regista e produttrice cinematografica mentre l’attrice Iaia Forte, madrina della scorsa edizione, sarà presidente di giuria della sezione Fiction. La prima serata del Mediterraneo Festival Corto sarà dedicata, come sempre, alla presentazione degli ospiti e al Premio Giovani Talenti di Calabria intitolato ad “Ernesto Caselli” indimenticato Primo Cittadino della città di Diamante. Il premio sarà conferito alla giovane atleta paralimpica Enza Petrilli, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokio 2020 e Campionessa mondiale Para-Archery.

Di seguito i corti finalisti: