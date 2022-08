Elezioni, i candidati del centrosinistra: Di Maio capolista in Calabria. Tutti i NOMI

22 Agosto 2022 15:45

Tutti i nomi dei candidati del centrosinistra alle elezioni politiche del 25 Settembre in Calabria: c’è Luigi Di Maio capolista

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio capolista di Impegno Civico alla Camera in Calabria. Al secondo posto nel listino c’e’ Dalila Nesci sottosegretario per il Sud che, a Catanzaro, prima della presentazione delle liste della formazione, ha confermato le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni. Alla guida del listino proporzionale al Senato per Impegno Civico, il deputato uscente Giuseppe d’Ippolito, eletto con il M5s. “Intendiamo sostenere – ha sostenuto Nesci parlando con i giornalisti – la continuita’ del lavoro svolto con il governo Draghi. Per questo ci siamo impegnati fortemente affinche’ anche sul territorio calabrese potesse esserci il nostro simbolo e il nostro percorso nella coalizione di centrosinistra. Siamo impegnati per ripartire, nella prossima legislatura, in continuita’ nella gestione del Pnrr e soprattutto preservare le risorse che sono arrivate e arriveranno ancora al Sud”. Per Nesci “obiettivo principale e’ essere nelle prossime settimane nelle piazze a raccontare cosa e’ accaduto in questi mesi e del perche’ non possiamo lasciare governare il Paese a persone che si sono dimostrare inaffidabili e soprattutto irresponsabili facendo cadere un governo durante una crisi e una guerra alle porte dell’Europa”

Il segretario regionale del partito Nicola Irto capolista al Senato, il deputato uscente Nico Stumpo, in quota Articolo 1, capolista alla Camera. Sono queste due delle candidature piu’ significative del Pd in Calabria per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nel listino del Senato, dietro Irto, il Pd candida l’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto (Crotone) Carolina Girasole, nota per le sue battaglie antimafia, mentre nel listino della Camera i democrat candidano in Calabria la parlamentare uscente Enza Bruno Bossio. Negli uninomimali della Camera, il Pd candida inoltre Giovanni Papasso, sindaco di Cassano Jonio (Cosenza), in quota Psi, nel collegio Corigliano-Rossano, il segretario provinciale del partito di Cosenza Vittorio Pecoraro nel collegio Cosenza-Tirreno, il presidente regionale del partito Giusi Iemma nel collegio Catanzaro-provincia, la sottosegretaria al Sud Dalila Nesci, in quota Impegno Civico, nel collegio Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro, e Domenico Battaglia, gia’ capogruppo dem alla Regione, nel collegio Reggio Citta’-provincia. Negli uninominali del Senato, i candidati del Pd sono Francesca Dorato nel collegio Nord e Francesco Pitaro nel collegio Sud.