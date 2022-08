Elezioni Politiche, Luigi Di Maio potrebbe essere candidato nelle liste e col simbolo del PD | I MOTIVI

2 Agosto 2022 18:35

Elezioni Politiche, l’accordo tra Partito Democratico e Azione/+Europa porterebbe alla candidatura dell’ex grillino Di Maio nelle liste del Pd

In virtù dell’accordo appena siglato tra Partito Democratico ed Azione/+Europa, Luigi Di Maio (così come Mara Carfagna ed altri considerati “divisivi”) non potrà essere candidato in un collegio “certo” all’uninominale. Nel documento firmato da Letta e Calenda c’è scritto che “i leader delle forze politiche che costituiranno l’alleanza, gli ex parlamentari del M5S, gli ex parlamentari di Forza Italia” non potranno essere candidati nella quota uninominale”.

L’unica strada per essere rieletto, per il Ministro degli Esteri, sarebbe ottenere un seggio nella quota proporzionale e superare lo sbarramento del 3%. Cosa che appare difficile con la lista di “Impegno Civico” con Bruno Tabacci. Ma è arrivato in soccorso Enrico Letta promettendo un “diritto di tribuna” ai leader dei diversi partiti che comporranno la coalizione progressista, all’interno delle liste Dem. In sostanza chi non avrà spazio nell’uninominale sarà “ospitato” dai democratici.