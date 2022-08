“Derive festival 2022” sbarca a Gambarie con in Folkabbestia

18 Agosto 2022 12:26

La cittadina aspromontana, che in questi giorni sta facendo il sold out di presenze, ospiterà la quarta tappa degli eventi i musica divergente e trekking urbano

Arriva la quarta e ultima tappa estiva di concerti che vede il Derive Festival 2022 approdare a Gambarie d’Aspromonte, per una nuova collaborazione col Comune di Santo Stefano e il sindaco Francesco Malara. Sono in tutto otto le tappe della quinta edizione del “Derive festival” di musica divergente e trekking urbano che vede coinvolti sette comuni del reggino per concerti e reading musicali. Gli eventi, organizzati dall’Associazione culturale laboratori musicali di Reggio Calabria con la direzione artistica di Ettore Castagna e Teresa Mascianà. hanno il patrocinio della Città metropolitana di Reggio Calabria. Dopo essere partito da Reggio, aver toccato Scilla, Locri, Sant’Agata del Bianco, il festival arriva a Santo Stefano d’Aspromonte.

La cittadina aspromontana, in questi giorni sta facendo il sold out di presenze. Al verde, alla natura e ai tanti eventi in programmazione per l’estate di Gambarie, il prossimo 22 agosto si aggiunge la chicca del concerto in piazza Mangeruca con i Folkabbestia. In apertura le selezioni musicali di Perdido. Gruppo musicale italiano folk rock i Folkabbestia traggono ispirazione dalla musica popolare italiana, spaziando dal folk al punk e dallo ska al rock, permeato di cultura di musica popolare proveniente dall’Irlanda, passando per i Balcani. Sono entrati nei Guinness dei primati nel novembre del 2003, per aver suonato a Milano la stessa canzone per 30 ore consecutive (battendo il record stabilito in precedenza daElio e le Storie Tese). Il concerto sarà gratuito.