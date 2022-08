Un altro campione del mondo in Serie B? Il Benevento prenota De Rossi, il reggino Caserta traballa

19 Agosto 2022 13:26

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, la panchina del Benevento, guidata attualmente dal reggino Fabio Caserta, traballa. Al suo posto? Già prenotato Daniele De Rossi

E’ una notizia abbastanza clamorosa. Per modi, tempi e non solo. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, infatti, la panchina del Benevento, guidata attualmente dal reggino Fabio Caserta, traballa. Dopo un’estate tribolata dal punto di vista societario, con le minacce del Presidente Vigorito di lasciare, l’iscrizione al campionato e la prima sconfitta, quella interna contro il Cosenza. Al suo posto? Già prenotato, come rivela l’emittente, Daniele De Rossi. Nome suggestivo, seppur non abbia mai allenato. E sarebbe eventualmente il terzo campione del mondo su una panchina cadetta, dopo Fabio Grosso e l’amaranto Pippo Inzaghi.

“Una sconfitta all’esordio al Vigorito contro il Cosenza (0-1) che potrebbe aver lasciato il segno nell’ambiente Benevento – si legge su Sky Sport – In caso di risultato negativo nella prossima giornata del campionato di Serie B contro il Genoa al Ferraris (sabato ore 20.45), la società campana potrebbe optare per un cambio di guida tecnica: la pista più concreta per sostituire eventualmente Fabio Caserta è quella che porta a Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma – attualmente è assistente tecnico del Ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini – è stato in più occasioni in passato vicino a iniziare per la prima volta l’avventura da allenatore (contatti con Palermo, Pisa e Cagliari durante questa estate), e adesso c’è questa nuova opportunità Benevento all’orizzonte. Molto però dipenderà dalla prova e dal risultato che la formazione allenata da Fabio Caserta metterà in campo contro il Genoa nella seconda giornata di Serie B”. La news in poche ore ha fatto il giro di alcune delle più grosse testate nazionali, che hanno confermato le indiscrezioni, ma non si è fatta attendere la nota ufficiale del club sannita: “Il Benevento Calcio in merito alle notizie apparse sulla stampa, comunica che al momento non è stato sottoscritto alcun contratto relativo ad un nuovo Responsabile tecnico della prima squadra”, si legge.