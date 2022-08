De Luca, oggi doppia conferenza stampa di presentazione dei candidati alle politiche nazionali del progetto “Sud Chiama Nord”

8 Agosto 2022 10:24

De Luca, si comincia stamattina alle 10 a Palermo al San Paolo Palace Hotel

Doppio appuntamento a Palermo e Catania oggi con due conferenze stampa per illustrare il progetto “Sud Chiama Nord” con “De Luca sindaco d’Italia”. Si comincia stamattina alle 10 a Palermo al San Paolo Palace Hotel. In quest’occasione verranno presentati ufficialmente anche i candidati alla Camera e al Senato per la Sicilia Occidentale. Per la Sicilia Orientale l’appuntamento è invece fissato alle 17,30 dello stesso giorno al 4Spa Resort di Aci Castello, Catania. Stasera in agenda alle 21,30 tappa a Giardini Naxos in piazza Agorà di fronte chiesta san Pancrazio.